Slovenija izdala digitalno obveznico

Republika Slovenija je 25. julija 2024 izdala svojo prvo obveznico na tehnologiji razpršenih evidenc (angleško Distributed Ledger Technology – DLT). Ta prelomna transakcija je prva tovrstna izdaja države članice Evropske unije in nasploh ena prvih takšnih izdaj katere od držav na svetu, je sporočilo ministrstvo za finance.

Obveznica je izdana v okviru poskusnega programa Evropske centralne banke (ECB) za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji s centralnobančnim denarjem. Za denarni del poravnave izdaje je bila uporabljena rešitev DLT francoske centralne banke Banque de France (BdF), imenovana DL3S (angleško Distributed Ledger for Securities Settlement System).

Banka BNP Paribas je delovala kot organizator izdaje in upravljavec DLT tokenizacijske platforme Neobonds, ki deluje na programskem jeziku DAML (angleško Digital Asset Modelling Language) na zasebni in zaprti tehnologiji razpršenih evidenc Canton.

Digitalna obveznica Republike Slovenije je bila izdana z nominalno vrednostjo 30 milijonov evrov, kuponom v višini 3,65 odstotka in datumom končne zapadlosti 25. novembra 2024.

Republika Slovenija si prizadeva za uvedbo novih tehnologij pri upravljanju dolga države in na splošno na finančnem trgu. Take izdaje in eksperimenti s tokeniziranim centralnobančnim denarjem predstavljajo pomembno stopnico k večji preglednosti in učinkovitosti finančnih trgov s širšo uporabo tovrstne tehnologije. Čeprav je trenutno na finančnih trgih razširjenost take tehnologije majhna glede na vrednost izdaj in/ali trgovanja, pričakujemo, da se bo pomen tehnologije razpršenih evidenc v naslednjih letih znatno povečal, še sporoča ministrstvo za finance.