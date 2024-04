Ocenjujemo: Pet kraljev - k psihopatologiji neke monarhije

V nadaljevanju preberite:

Pet kraljev: k psihopatologiji neke monarhije Tiborja Hrsa Pandurja si prizadeva vse te tekste speti v enovito dramsko besedilo, kar je brez dvoma ambiciozen projekt. Speti si namreč želi zgodovinska dejstva, Shakespearove drame, teoretsko primerjalno analizo enega in drugega, jim dodati še neki sodoben poskus združitve vseh kraljevskih kronik v eno dramo (z naslanjanjem na tekst Oliviera Kemeide), podati lastno stališče do tega materiala ter ga postaviti v kontekst sodobnosti in mu dodati svojo refleksijo.