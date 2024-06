Ocenjujemo: Odzivi na aktualna družbena dogajanja

V nadaljevanju preberite:

Bojan Macuh je v svojem najnovejšem delu zvest sociologiji, svoji osrednji vokaciji, ki pa jo pogosto križa tudi s spoznanji iz dolgoletnega pedagoškega dela. Avtor, ki se med drugim posveča pisateljevanju za odrasle in otroke, si je Odzive na aktualna družbena dogajanja zamislil kot zbirko nekaj več kot tridesetih besedil, razvrščenih v troje sklopov. Prvega je posvetil vprašanjem starosti in staranja, drugega problematikam »družbe na razpotju« in tretjega, občutno najkrajšega, zagatam šolstva, vzgoje in izobraževanja.