Teater je prostor svobode in širine

Mestno gledališče ljubljansko (MGL) je »divjo in razkošno« sezono 2021/2022, o kateri upajo, da jo bodo lahko v celoti izvedli pred čim bolj polno dvorano in so jo poimenovali Velika pričakovanja, odprlo sinoči s premiero črne komedije Zimska poroka izraelskega avtorja Hanoha ­Levina v režiji Matjaža Zupančiča.



O programski zasnovi, načrtih, pričakovanjih in lekcijah po še enem epidemičnem letu je za Delo spregovorila direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor: