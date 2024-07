Semenj ničevosti s humornim tonom

Direktor MgP Peter Srpčič je napovedal iskanje smisla v kar bizarni minljivosti sveta. »Izluščili in osvetlili bomo tisto, kar ohranja upanje in emanira čez prostor in čas ter je odsev esence večnega, in v središče bomo postavili človeka. Naslednja sezona bo osvetlila nekoliko bolj grozljive stvari, ki jih ljudje počnemo, da bi obstali,« je dejal. Kot je že v navadi, bo nekaj projektov koprodukcijskih, sicer pa bodo pripravili štiri premierne uprizoritve. To bodo komična drama Radost režiserja Nejca Gazvode, Življenje v teatru, ki jo bo režiral Peter Srpčič, Kaj je b'lo in kar bo v režiji Sama M. Strelca ter Žival si, Viskovitz, ki jo bo postavil na oder režiser Matjaž Latin.