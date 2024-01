Dialog, ki ubije slona

»Nasloviti moramo vse deležnike v tem projektu, da bi lahko s skupnimi močmi naslovili vse težave in dileme, ki so potrebne temeljite obravnave v javni razpravi. S konstruktivnim dialogom in iskanjem kakovostnih odgovorov na vsa vprašanja, tudi s kompromisi, moramo priti do sistemskih rešitev, ki bodo dolgoročno pozitivno vplivale na življenje skupnosti, hkrati pa bodo onemogočile anomalije, ki so se doslej konstantno pojavljale. Pri tem moramo absolutno v ospredje postaviti državljanke in državljane ter si v luči spoštovanja človekovih pravic in upoštevanja standardov pravne države prizadevati, da bi v družbi ohranili zavidljivo raven kakovostnega življenja z zavedanjem o pomenu naravnega okolja, ki si ga delimo z drugimi živimi bitji.«

Verjetno ste se že ujeli v razmišljanju, kaj za vraga hoče povedati nekdo, ki ste mu poudarjeno zbrano prisluhnili in iz njegovih besed poskušali izluščiti bistvo. Torej kaj je sporočilo, kaj bistvo, kaj vsebinskega je oseba nameravala spraviti v javnost, da bi se lahko kdo z njo strinjal ali pa ji oporekal. Kaj kaže na to, da poskuša sprožiti konkretno akcijo za uresničitev konkretnega cilja, ki bo prinesel oprijemljive rezultate? Verjetno ste pri tem doslednem vrtanju spoznali, da gre za še eno prazno nakladanje, za premetavanje besednih zvez in fraz, ki človeku omogočijo, da ga nihče ne more prijeti za jezik. Ker pač ni povedal nič.

Negativna kadrovska selekcija predvsem v slovenskem političnem močvirju je pripeljala tudi do tega, da vsak dan v prevelikem obsegu poslušamo zgolj govoričenje, ki je močno zastopano tudi v medijih. Zadnji dokaz je nova kmetijska ministrica, ki je po izvolitvi na vprašanje o svojih prvih potezah na novem položaju povedala, da bo njen prioritetni in ključni korak dialog s predstavniki kmetijskih organizacij. Nič narobe, kajne? In dojenčkova sapica bo ubila slona.