Mečkalci pancarjev

Prevajalci pasjih zvokov, upravljavci podvodnega drona, vodje pasjih tekmovanj, lupilci čebule in pralci kalčkov. Pa to še ni vse: fotografi stopal, molzači krav, izdelovalci začasnih tatujev in kreatorji vsebin za promocijo prehranskih dopolnil za pse. Z vsem tem, ne samo z gostinstvom, si današnji študentje služijo denar.

Na njihove nenavadne študentske prakse so opozorili v nedavni raziskavi e-študentskega servisa o mladih in trgu dela, zraven pa prinesli še spoznanja, o čem v poklicni karieri v resnici sanjajo, tačas ko, denimo, »jočejo« nad čebulo ali ko na prevajalniku iščejo pomoč pri prevodu pasjih sporočil nam, dvonožcem. Sanjajo, da bi postali nogometaši, direktorji podjetij – CEO, pravijo – ter klinični ali tudi forenzični psihologi. Pa tudi kmetje in kmetice, medicinske sestre, podjetniki …

Pralci kalčkov so me spomnili na čas pred skoraj pol stoletja, ko je naš 4. g hotel zaslužiti za maturantski izlet. Pred očmi smo imeli samo zneske s čim več ničlami, na »naravo posla«, ki nam ga je pomagal najti eden od – z današnje perspektive zelo modrih – staršev, nismo niti pomislili. Takrat bi tudi krave molzli. Za izlet v sanjski Dubrovnik in na otok ljubezni smo bili pripravljeni žrtvovati vse proste večere in konce tedna. In tako smo za eno od slovenskih podjetij v letališkem hangarju v nekaj tednih »olupili« goro smučarskih čevljev. Kos za kosom smo vanje dobesedno mečkali vložke. Koliko je bilo reklamacij, nismo nikoli izvedeli, a še preden smo izpolnili pogodbene količine, smo vedeli: mečkanje že mogoče, »mečkalec pancarjev« pa gotovo ni naš sanjski posel.

Na seznamu sanjskih poklicev bi danes zaman iskali čevljarje, krojače, gasilce … Pa tudi brokerje in vplivneže. Kot pravijo strokovnjaki, sanjski poklici mladih odsevajo njihove strasti, talente in ambicije. A z izjemo talentov nas strasti in ambicije na srečo lahko dohitijo tudi pozneje v življenju.