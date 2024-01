Do digitalnih spretnosti kar v domačem okolju

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je objavilo novo javno naročilo za Mobilne heroje, projekt, s katerim so lani digitalno usposobili več kot 5533 starejših, ki živijo na podeželju. Zaradi odličnih rezultatov z usposabljanjem starejših s pomočjo mobilne enote bodo projekt letos nadaljevali, tako da bodo še naprej z dvema kombijema prihajali tudi v bolj oddaljene kraje in do starejših od 55 let.