Spontano pride tudi sredi noči in zahteva, da se zapiše

Katjuša Trampuž je bila od nekdaj »svobodnjakinja«, tako po delovnem statusu kot po srcu. Piše pravljice in pesmi za otroke ter poezijo za odrasle, vmes je desetletja delala na različnih radijskih postajah kot novinarka in napovedovalka, kar 15 let na novogoriškem Radiu Robin. Vodila je oddaje o kulturi ter javne prireditve. Najraje živi v Gorjanskem na Krasu, kjer se je razcvetela njena ustvarjalnost, in upa, da je burja ne odpihne še kam drugam.