Vanja Knap: Jaz sem kmet po srcu, ekološki kmet

V nadaljevanju preberite:

Vanja Knap je od malega vedela, da ne bo učiteljica, trgovka ali zdravnica, ampak kmetica. Čeprav doma niso imeli kmetije, je pri devetih letih znala molsti in opravljati večino kmečkih del. Ko se je poročila z Marjanom in sta si na idealni lokaciji, na hribčku s čudovitim razgledom na Cerknico in Cerkniško polje, zgradila hišo, je poskrbela, da je to postalo središče do narave prijaznega kmetovanja. Danes imata v hlevu osem glav in obdelujeta deset hektarov zemlje, a si vedno vzameta čas za prijatelje in obiskovalce. Toda če bi zdaj, pravi, pri 73 letih, imela priložnost, bi takoj kupila zemljo za obdelovanje.