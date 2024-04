Kateri plesi so najbolj priljubljeni pri starejših?

Zakaj je ples koristen za starejše?

Motivov, ki jih starejši najdejo, da se odločijo za ples, je veliko. Želijo uživati v glasbi, v gibanju in se hkrati sprostiti ob druženju ter pridobiti kondicijo in ohraniti zdravje. Ples izboljša naše gibanje, okretnost, vpliva na živahnejšo hojo, vpliva na samozavest, izboljša koordinacijo gibov, izboljša našo verbalno in neverbalno komunikacijo, s plesom vzdržujemo kondicijo in vplivamo na delovanje srca, ožilja, pljuč, možganov …

Raziskave dokazujejo, da je lahko ples tista aktivnost, ki ob spremenjenem odnosu do sebe in svojega življenja pomaga premagati ali pa vsaj upočasniti razvoj marsikaterih nadlog tega starostnega obdobja, kot so alzheimerjeva in parkinsonova bolezen, osteoporoza, srčno-žilne bolezni. Prav tako raziskave kažejo, da ples kar za 76 odstotkov zmanjša možnosti za razvoj demence.

Ples deluje na nas sproščujoče, dviga razpoloženje, lažje izražamo čustva, prepoznavamo stanje svojega telesa in duha, lažje se začutimo in v sebi dosežemo harmonijo, lažje obvladujemo gibanje in lažje ostajamo v ravnovesju. To pa pomeni, da smo bolj zadovoljni s sabo in se počutimo mladostne.

»Raziskave dokazujejo, da je lahko ples tista aktivnost, ki ob spremenjenem odnosu do sebe in svojega življenja pomaga premagati ali pa vsaj upočasniti razvoj marsikaterih nadlog tega starostnega obdobja, kot so alzheimerjeva in parkinsonova bolezen, osteoporoza, srčno-žilne bolezni. Prav tako raziskave kažejo, da ples kar za 76 odstotkov zmanjša možnosti za razvoj demence,« pravi Silvestra Perčič. FOTO: osebni arhiv

Ali starejši radi plešejo?

Starejši zelo radi plešejo. Glasba in ples sta del našega vsakdanjika od rojstva do trenutka, ko zapustimo svet. Ples je univerzalna oblika našega gibanja. Večina starejših se srečuje z gibalnimi ali zdravstvenimi omejitvami, a veselje do gibanja ob glasbi, v skupini ali v dvoje, ostaja nespremenjeno. Zato ustrezno prilagajamo metode dela starosti in stanju tečajnikov.

Kateri plesi so pri njih najbolj priljubljeni?

V paru so to počasnejši plesi, kot sta angleški valček in blues, pa na primer rumba in skupinske koreografije na znano glasbo, ki jo vedno radi poslušajo.

Ali je veliko parov, ki pridejo skupaj, ali pa je več takšnih, ki pridejo sami?

Najstarejša plesalka ima 77 let, plesalec 80. Več je žensk in največje povpraševanje je po plesu v skupini, v kateri plesalci niso vezani na par.

Kaj svetujete tistim, ki bi si želeli na plesni tečaj, pa se bojijo, da ne bodo zmogli?

Prav vsak lahko pleše in na strah smo navajeni. Ples je v nas samih. Že če si zavrtite glasbo in sekljate čebulo, je to lahko neke vrste ples, če prestavljate pilota s prsti in bi to počeli po glasbi, že plešete … Če pa se premaknete iz udobja kavča, pustite vsaj kanček tega strahu doma, si poiščete skupino zase, se s sovrstniki družite, malo potite, veliko hecate in zraven še migate, pa je to že najmanj in hkrati največ, kar lahko naredite zase.

Motivov, ki jih starejši najdejo, da se odločijo za ples, je veliko. FOTO: Urša Culiberg/arhiv Kazine

Naši učitelji vedo, da v plesno šolo med seniorje ne prihaja svetovni prvak v plesu, ampak človek, ki bi rad malo pomigal, poplesal, ki potrebuje svoj čas in družbo. Prav tako vedo, da je njihova naloga, da pomagajo premagati ovire. Svetujemo pa, da si vzamete čas, raziščete programe šol in pridete na poskusno vajo.

Izberite si pravo zvrst zase. Odločite se, ali bi plesali v paru, v skupinskih plesih ali morda s svojim vnučkom oziroma vnukinjo. Odločite se za zvrst, ki vam je blizu, ali bi plesali standardne plese ali latinskoameriške, ali bi izbrali pester nabor glasbe pri skupinski plesni vadbi ali bi plesali folkloro … Izberite učitelje, ki imajo izkušnje in dovolj znanja, da vas bodo vodili skladno z vašimi sposobnostmi gibanja in sledenja. Da boste lahko plesali v za vas ravno pravem tempu učenja, da vas bodo peljali od lažjih k težjim kombinacijam, da boste najprej izvajali počasne in potem hitrejše gibe, da se boste učili najprej čisto nezahtevne koreografije in napredovali k zahtevnejšim.

V Kazini plesna vadba vedno poteka tako, da se najprej ogrejemo in s tem pospešimo delovanje srca, obtočil, dihal, ogrejemo mišice in hkrati poskrbimo za sklepe. Potem preplesavamo že znane korake, koreografije, ponovimo korake od zadnjič, se naučimo kakšnega novega. Konec vaje pa ob počasni glasbi namenimo še počasnejšemu gibanju, umirjanju telesa, raztezanju in vrnemo telo v umirjeno stanje, preden se posvetimo skupni neobvezni, a vedno težko pričakovani skupni kavi ali čaju ob druženju po vaji.

Kolikšna je cena plesnega tečaja za starejše?

Za štiri vaje v mesecu, ki potekajo enkrat na teden, je cena 43 evrov.