Slovensko idejo izvozili na Madžarsko

Kažipot 55+, zbirko praktičnih podatkov za seniorje nad 55 let, ki ima podnaslov Za odrasle otroke (55+), ki skrbijo za starše (75+), so do zdaj lahko uporabljali v šestih slovenskih občinah. Od februarja pa imajo svojega tudi Madžari, saj so idejo – skupaj z naslovnico in obliko – prevzeli po originalu iz Slovenije.

Oče slovenskega Kažipota 55+ je dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru in promotor e-izobraževanja seniorjev za aktivno staranje, ki pravi: »Ideja za katalog informacij, ki so pomembne za starejše, ni moja. V Kanadi so vajeni tovrstnih zbirk uporabnih podatkov za starejše in se jim ne zdijo nič posebnega.«

Odlično idejo so prvič uresničili leta 2019, lani pa so vse uporabne podatke različnih ustanov, ki so pomembne za starejše, zbrali na dveh območjih: na območju Trebnjega oziroma za občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog, ki štejejo okoli 21.000 prebivalcev, ter za občini Slovenj Gradec in Mislinja, kjer živi nekaj manj kot 15.000 ljudi.

Nosilci so zdravstveni domovi

Lokalni nosilci projekta so zdrav­stveni domovi, ker imajo pregled nad tem, kaj se na njihovem območju dogaja in je pomembno za starejše, pravi Jože Gričar. V sodelovanju z različnimi ustanovami so v Katalogu 55+ zbrali vse pomembne podatke o lokalnih in državnih ustanovah, ki lahko koristijo starejšim in njihovim svojcem: od zavoda za zdrav­stveno zavarovanje, zdrav­stvenih domov, e-uprave, občin, društev do knjižnic in drugih kulturnih ustanov … Vse ustanove in društva so na kratko predstavljeni, poseben poudarek pa je na projektih, ki so pomembni za starejše. Prav tako ne manjkajo osnovni kontaktni podatki: naslov, telefon, naslov spletne strani in e-naslov.

Slovenski pobudnik še meni, da je pomembno, da v lokalnem okolju sprejmejo Kažipot 55+ za svojega, tako da bi ga redno obnavljali z novimi informacijami, denimo s spremembami telefonskih številk in drugih podatkov, pa tudi z vsemi novostmi, kot so novi programi, nova društva ali ustanove. Cilj je, da so Katalogi 55+ aktualni in da je v njih mogoče najti dragocene podatke, ki jih starejši in njihovi svojci potrebujejo.

Do zdaj so izšli v digitalni obliki, a ta ni najbolj primerna za starejše, ker vsi nimajo digitalnih veščin. Zato v Trebnjem in Slovenj Gradcu obljubljajo, da bodo ta dva pomembna vira informacij za starejše – trebanjski ima 40, slovenjgraški 28 strani – izdali tudi v papirnati obliki.

Po slovenskem vzoru

Po novem lahko po Katalogu 55+ pobrskajo tudi starejši na Mad­žarskem. Po značilni modri naslovnici s kažipoti in tudi načinu, kako so posamezne ustanove predstavljene, se ne razlikuje od slovenskih Kažipotov 55+. To ni presenetljivo, saj so se zgledovali po njih in svojega pripravili v sodelovanju z Jožetom Gričarjem.

Uporabnost Kažipota 55+ je tako dobra, da so jo povzeli Madžari. Foto Splet

Kažipot 55+ je pripravila CESCI, Srednjeevropska služba za čezmejne pobude iz Budimpešte, ki je v uvodu zapisala, da se je v Sloveniji v okviru projekta E-vključenost v aktivno staranje izoblikovala ideja, da starejši in njihovi svojci potrebujejo vodnik.

Prva tiskana izdaja Kataloga 55+ je bila v angleškem in slovenskem jeziku predstavljena 9. aprila 2019, zbirka, ki so jo pripravili na Madžarskem, pa je nastala na podlagi slovenskega vzorca.

V madžarskem vodniku za starejše so zajete nacionalne organizacije, od generalnega direktorata za nacionalno pokojninsko zavarovanje, nacionalnih združenj upokojencev, ustanov, ki lahko tudi upokojencem zagotovijo zaposlitev, do možnosti vseživljenjskega učenja in svetovanja. Obsega enajst strani in je dostopen na spletu.

Jože Gričar še pravi, da o vod­niku za starejše razmišljajo tudi v Avstriji in Italiji, s tem da bi bil velik korak naprej, če bi o tem uporabnem pomočniku – v splet­ni in tiskani obliki – razmiš­ljali tudi po drugih občinah v Sloveniji.