Proticepilska gonja občasno tudi med skrbniki živali

Pandemija novega koronavirusa je, zlasti zaradi ostrih ukrepov omejevanja javnega življenja, zamajala zaupanje v znanost in uradno medicino, tudi v cepljenje. Na facebooku so se pred časom pojavili zapisi o domnevnih alergijskih reakcijah psov po cepljenju proti steklini. Prav tako so se pojavili komentarji, da veterinarji njihovega psa dejansko ne cepijo, v dokumentacijo pa ga vpišejo.

Strokovna komisija veterinarske zbornice se je na zapise o škodljivosti cepiva proti steklini na družabnih omrežjih in v nekaterih medijih odzvala že aprila. Pri vsakem zdravilu, tudi cepivu proti steklini, se lahko pojavijo preobčutljivostna reakcija in drugi neželeni učinki. Evidentirajo in o njih poročajo veterinarji, imetnik dovoljenja za promet zdravila ali cepiva pa periodično pregleda pojavnost teh učinkov v poročilu o varnosti. Za cepivo rabisin, ki ga navaja ena od spletnih objav, »je bila po zadnjem poročilu iz leta 2020 pojavnost neželenih učinkov po navedbah proizvajalca 0,00106 odstotka. To pomeni 0,11 pojava na 100.000 cepljenj, kar spada v kategorijo zelo redkih neželenih učinkov. V pregledanem obdobju od leta 2017 do 2020 je bilo cepljenih 115.474.995 psov,« so zapisali v zbornici.

V Slovenijo se uvozi veliko psov iz zavetišč v drugih evropskih in tretjih državah, tudi takšnih, kjer je steklina še vedno razširjena. Če so psi pravilno in resnično cepljeni proti steklini in imajo ustrezno dokumentacijo, tveganja za uvoz stekline ni. Glede na to, da takšne živali dostikrat prihajajo iz nepreverjenih, »sumljivih« virov, imajo nepopolno dokumentacijo in nekatere celo ponarejene certifikate, pa takšno tveganje obstaja, je povedala Darja Pavlin, namestnica predstojnice klinike z male živali, ki deluje v okviru ljubljanske veterinarske fakultete.