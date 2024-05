TikTok s tožbo proti ameriškemu zakonu

TikTok in njegovo kitajsko starševsko podjetje ByteDance sta v torek na zveznem sodišču v Washingtonu vložila tožbo proti novemu ameriškemu zakonu, ki zahteva ločitev podjetij do 19. januarja 2025, sicer bo v ZDA TikToku prepovedan dostop do trgovin z aplikacijami, poročajo ameriški mediji.

TikTok v ZDA uporablja 170 milijonov ljudi, ameriško vlado pa skrbi, da lahko aplikacija zaradi kitajskega lastnika zlorablja podatke uporabnikov. Podjetji v tožbi trdita, da zakon, ki ga je predsednik Joe Biden podpisal 24. aprila, krši ameriško ustavo.

V tožbi zatrjujeta, da prodaja ni mogoča s komercialnih, tehnoloških, pravnih in drugih vidikov. »Kongres je prvič v zgodovini sprejel zakon, ki za eno samo platformo določa trajno prepoved po vsej državi,« besedilo tožbe navaja ameriška televizija CNBC.

Najhitreje rastoče omrežje nima vstopa v ustanove EU

V tožbi je navedeno, da je kitajska vlada jasno povedala, da ne bo dovolila odprodaje priporočilnega mehanizma, ki je ključen za uspeh TikToka v ZDA. Podjetji zahtevata, naj sodišče pravosodnemu ministrstvu ZDA prepreči uveljavljenje zakona.

V tožbi tudi pojasnita, da je 58 odstotkov podjetja ByteDance v lasti globalnih institucionalnih vlagateljev, vključno z BlackRockom, General Atlanticom in Susquehanna International Group. Le 21 odstotkov je v lasti kitajskega ustanovitelja podjetja, 21 odstotkov pa je v lasti zaposlenih – vključno s približno 7000 Američani.

Družba TikTok je porabila dve milijardi dolarjev za izvajanje ukrepov za zaščito podatkov ameriških uporabnikov in sprejela dodatne zaveze v 90-stranskem osnutku sporazuma o nacionalni varnosti, ki je bil pripravljen v okviru pogajanj z Odborom za tuje naložbe v ZDA (CFIUS), navajajo v tožbi.

Avgusta 2022 je CFIUS prenehal sodelovati v smiselnih razpravah o sporazumu, marca 2023 pa je vztrajal, da mora ByteDance odprodati TikTok.

Leta 2020 so sodišča takratnemu predsedniku Donaldu Trumpu preprečila, da bi v ZDA prepovedal TikTok in WeChat, ki je v kitajski lasti in je enota podjetja Tencent. Trump po novem prepovedi TikToka ne podpira.

Podjetji v tožbi navajata tudi dejstvo, da predsedniška kampanja Joeja Bidna za prepričevanje mladih volivcev uporablja tudi tiktok, medtem ko Trumpova kampanja te aplikacije ne uporablja.