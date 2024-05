Desnica v Severni Makedoniji se veseli lepšega jutri

V nadaljevanju preberite:

Če je soditi po nezadovoljstvu z vladajočo koalicijo in presenet­ljivo dobrem rezultatu, ki ga je v prvem krogu dosegla izzivalka na predsedniških volitvah, je na današnjem drugem krogu predsedniških volitev in na rednih parlamentarnih volitvah pričakovati malo presenečenj. Presenečenje bi bil le poraz Gordane Siljanovske-Davkove v tekmi za predsedniški položaj in manj kot 53 poslancev zdaj še opozicijske VMRO-DPMNE v 120-članskem sobranju.