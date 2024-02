Afera razdelila teren stranke SD

V nadaljevanju preberite:

Kranjska območna organizacija SD je sprejela sklep, da bi moralo predsedstvo stranke sprejeti objektivno odgovornost in sklicati izredni kongres, na katerem bi izvolili novo vodstvo. Po statutu mora o tem odločiti predsedstvo, konferenca ali nadzorni odbor stranke. Konferenca, ki je najvišji organ SD med kongresoma, bo predvidoma v ponedeljek.

Kranjski del stranke pa, glede na izjave predstavnikov občinskih in območnih organizacij, ni edini nezadovoljen, kar se je pokazalo tudi na izredni koordinaciji, na kateri so se zbrali predstavniki 212 lokalnih in 35 območnih odborov SD. Marsikateri član stranke je na strani Dominike Švarc Pipan, marsikdo razmišlja, da je za sedanji položaj odgovorna predvsem predsednica Tanja Fajon, nekateri pa ocenjujejo, da bi se morala stranka povsem prenoviti. Kaže pa tudi, da obstaja možnost, da stranka ne bo več vodila pravosodnega ministrstva.