Dražji je variabilni del, na katerega Teš nima vpliva

Teš je zadnjo podražitev izvedel januarja 2019, ko je ceno toplotne energije dvignil za 23,58 odstotka na 21,32 evra za megavatno uro.

V Tešu v luči zahteve po 37-odstotnem zvišanju cene toplote za daljinsko ogrevanje pojasnjujejo, da imajo vpliv zgolj na fiksni del cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki se je pri zadnji spremembi ponovno znižal. Zvišal pa se je variabilni del cene, na katerega Teš nima bistvenega vpliva, predstavlja pa pretežni del cene.Kot so danes sporočili iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš), na variabilni del cene daljinskega ogrevanja ne morejo bistveno vplivati zaradi izredne rasti tržnih cen emisijskih kuponov in sočasnega nadaljnjega zmanjševanja števila brezplačnih emisijskih kuponov za toplotno energijo. »Variabilni del cene toplotne energije, ki jo Teš obračunava Komunalnemu podjetju Velenje, tako predstavlja že 76 odstotkov cene toplotne energije,« izpostavljajo v podjetju.Pojasnjujejo, da gre za izjemno volatilen vplivni element. To po njihovem potrjuje podatek, da se je cena emisijskih kuponov v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. marca letos (obdobje nakupa kuponov za preteklo leto) gibala v razponu od 15,30 do 42,99 evra na kupon.»V skladu z dogovorom glede strategije nakupov emisijskih kuponov, sklenjenim med Tešem in Komunalnim podjetjem Velenje, datum zakupa emisijskih kuponov in s tem tudi potrditev cene emisijskih kuponov določi Komunalno podjetje Velenje, Teš oz. zanj skupina HSE pa takoj po odločitvi komunalnega podjetja na trgu zakupi potrebno količino kuponov za daljinsko ogrevanje,« navajajo v Tešu.Komunalno podjetje Velenje kot odjemalec toplotne energije podaja Tešu zavezujoča nakupna naročila po ciljni ceni za nakup emisijskih kuponov za posamezno koledarsko leto. Za oblikovanje ciljne cene, po kateri naj se kupijo navedeni produkti emisijskih kuponov, lahko Komunalno podjetje Velenje uporabi navedbo tržnih cen na spletni strani borze ICE. To določilo je bilo lani v dogovor dodano na zahtevo Komunalnega podjetja Velenje, nadalje pojasnjujejo v Tešu.Prodajna cena toplotne energije se skladno z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje Agencije za energijo RS določi na podlagi zadnjega izvedenega nakupa emisijskih kuponov. Ta je bil izveden 31. marca letos, in sicer po ceni 42,43 evra na kupon, na podlagi tega je Teš na agencijo junija na agencijo za energijo naslovil vlogo za spremembo prodajne cene.Kot poudarjajo v Tešu, so odgovorne v Komunalnem podjetju Velenje in Mestne občine Velenje kot večinske lastnice lani večkrat opozarjali na izredno rast cen emisijskih kuponov in jih pozivali k pravočasnemu nakupu kuponov, saj bi se s tem zagotovila nižja cene toplotne energije vsaj za tekoče leto. Ob tem izpostavljajo, da trenutna cena kuponov CO2 znaša približno 51 evrov na kupon in da zakup za letos s strani komunalnega podjetja še ni izveden, prav tako to do zdaj še ni sporočilo, da želi skladno z dogovorom izvesti nakup kuponov.»Odločitev o povišanju cene je neizogibno povezana z zagotavljanjem daljinskega ogrevanja prebivalcem Šaleške doline, saj lahko Teš kot izvajalec gospodarske javne službe ogrevanje zagotavlja le, če so stroški proizvodnje pokriti, s čimer lahko zaposlenim v Tešu zagotovimo izplačilo plač,« so zapisali v termoelektrarni.Kot so še dodali, bi ugoden vpliv na ceno daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini sicer imel projekt sosežiga alternativnega energenta, t. i. projekt SRF, s katerim bi se lahko cena ogrevanja ohranjala na ravni iz preteklih let, a so ga v organih lokalnih skupnosti zavrnili.Teš je sicer zadnjo podražitev izvedel januarja 2019, ko je ceno toplotne energije dvignil za 23,58 odstotka na 21,32 evra za megavatno uro.