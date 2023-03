Etnologinji Mirjam Mencej projekt ERC, vreden skoraj dva milijona evrov

Dr. Mirjam Mencej z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske filozofske fakultete je pridobila projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce, so sporočili z Univerze v Ljubljani.

Pridobila ga je z raziskavo Vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. Skoraj dva milijona evrov vreden projekt bo potekal pet let, izvajati ga bodo začeli letošnjega septembra.

Namen projekta je doseči celovito razumevanje vloge mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. Namesto da bi izkušnje posameznikov z mrtvimi razumeli zgolj kot izraze »ljudskega verovanja« ali simbole in metafore kulturnih in družbenih problemov in sprememb, bodo mrtve v projektu obravnavali kot aktivne akterje v odnosih med posamezniki in širšimi družbenimi in kulturnimi procesi.

V sklopu projekta bodo raziskovali, kako vplivajo na razmišljanja, vrednote in vedenje posameznikov, kako so vključeni v njihove socialne odnose in kakšen vpliv imajo na posameznike znotraj širšega družbenega, kulturnega in političnega konteksta.

V projektu bo sodelovalo deset raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje etnografske raziskave opravljali v Sloveniji, na Madžarskem, Slovaškem ter v Bosni in Hercegovini, pri čemer se bodo osredinili na vlogo mrtvih v kontekstu problematične politične preteklosti (množična grobišča), spreminjajoče se religijske krajine (alternativna spiritualna gibanja) in spreminjajočih se socialnih odnosov (družinski in medsosedski odnosi v ruralnem okolju).

Raziskovalka pripovedne folklore in različnih verovanj

Dr. Mirjam Mencej je sicer redna profesorica za folkloristiko na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo filozofske fakultete, njeno ožje področje raziskovanja pa so pripovedna folklora, vernakularna religija in tradicijska verovanja. Je Humboldtova štipendistka in prejemnica drugih štipendij, s katerimi se je izpopolnjevala na različnih univerzah in inštitutih v tujini. Poleg tega je članica več izvršnih komitejev mednarodnih strokovnih združenj in uredniških odborov znanstvenih revij ter avtorica petih znanstvenih monografij in soavtorica ene.

»Projekt ERC Advanced Grant je najbrž res sploh največje priznanje, ki ga raziskovalka lahko dobi za svoje delo. Zame osebno to pomeni predvsem možnost, da se bolj poglobljeno in nemoteno posvetim raziskovalnemu delu, česar se izjemno veselim, obenem pa tudi zavezo in odgovornost, da delam po svojih najboljših močeh,« je med drugim povedala ob prejemu nagrade.