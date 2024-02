Meloni žalila Slovence, Janša dal »trapasto« pobudo

V državnem zboru poteka posebna seja o problemu korupcije, sklicana na zahtevo SDS, pred državnim zborom pa je bila tiskovna konferenca Gibanja za pravice Palestincev in manifestacija v podporo Julianu Assangeu, je dogajanje povzel Ali Žerdin.

»Če Janez Janša in njegova stranka skličeta sejo o korupciji, mar ni to največje protislovje? To je žaljenje zdrave pameti,« je bil oster Janez Markeš. Sistemska korupcija je v Sloveniji sicer težava, vendar je »stranka SDS bila v vseh svojih mandatih s prsti v marmeladi, kjerkoli se je kradlo«, meni.

Problem je, da Slovenija nima več primernih zgledov. Stare demokracije v Zahodni Evropi so, denimo, v trenutni situaciji dveh vojn, v Ukrajini in Gazi, primer popolne pristranskosti, je opozoril Markeš. Prva Evropska komisarka Ursula von der Leyen se pajdaši z italijansko premierko Giorgio Meloni, medtem ko ta žali Slovence kot sužnje, s čimer krši principe enakopravnosti narodov v Evropski uniji, slovenska vlada pa se na to ne odzove.

Medtem v Združenem kraljestvu Assange že pet let živi v strogem zaporu brez obravnave zaradi preiskovalnega novinarstva, s katerim je razkril zločine ZDA, je razkroj demokratskih standardov v Evropi povzel Markeš. Ob takšnem dogajanju je težko obsojati Viktorja Orbana in molčati o obujanju fašizma v Italiji, je sklenil.

Janez Janša je ob obisku jordanskega zunanjega ministra v Sloveniji tvitnil, da bi Jordanija lahko sprejela begunce iz Palestine. Težava te pobude je, da obstajajo ideje, da bi prebivalstvo Gaze preselili drugam, je spomnil Žerdin. Janševa pobuda je trapasta tudi zato, ker Jordanija že sedaj gosti približno tri in pol milijone Palestincev in jim nudi ustrezno gostoljubje, je pojasnil.

Markeš meni, da je to podobno, kot če bi Italija ponovno hotela zasesti slovensko ozemlje in pričakovala, da naj Slovence sprejme Hrvaška. Z vetom na pobudo za premirje v Gazi pa so ZDA »zapustile civilizacijske standarde,« je dejal.