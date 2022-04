S srčnim nogometom za pomoč Ukrajini

Nogometni turnir sam po sebi ne bo končal vojne v Ukrajini, je pa sobotni dobrodelni dogodek potrdil, da v Sloveniji s konkretnimi dejanji pokažemo enotnost in solidarnost s trpečim ukrajinskim narodom. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola (SGGOŠ) v Ljubljani je gostila ekipe diplomatov, predstavnikov Evropske unije in novinarjev. Udeleženci in obiskovalci so zagnali akcijo zbiran­ja denarnih prispevkov v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

»Hvaležni smo za vsak trud, za vsako dejanje, ki pomaga ustaviti rusko agresijo na našo državo in lajša trpljenje ljudi. Pomoč in solidarnost Slovencev sta izjemni. Pomemben je občutek, da ljudje v Ukrajini niso prepuščeni sami sebi. Žal mi je le, da moramo plačati tako visoko ceno, da začutimo enotnost in solidarnost Evropske unije. Rusi nad mojim narodom izvajajo genocid. Naš cilj je, da zmagamo v tej vojni, potem pa je treba doseči, da bodo Rusi kaznovani za vsa grozodejstva, ki so jih povzročili v Ukrajini,« je dejal ukrajinski veleposlanik Mihajlo F. Brodovič.

Hvaležni za vso pomoč

Pobudnik turnirja, romunski veleposlanik Anton Niculescu, je hitro našel sogovornike na predstavništvu evropske komisije, bežigrajski srednji šoli in med novinarji. »Od začetka vojne smo se diplomati dogovarjali za dobrodelno akcijo. Dobili smo namig, da bi bilo to najbolje storiti s športnim dogodkom, ki bo vzbudil pozornost v javnosti, saj ste Slovenci narod, ki obožuje šport. Tudi diplomati vsak četrtek rekreativno igramo nogomet, zato smo prišli na idejo za turnir. Hvaležni smo za vso pomoč in sodelovanje. Uspelo nam je,« je bil zadovoljen Niculescu, ki je sicer čuval vrata svojega moštva.

»Na predstavništvu evropske komisije smo videli, kako pomembno je pokazati, da je Evropska unija skupaj z drugimi deležniki enotna proti tej agresiji. Evropska unija temelji na miru, nepojmljivo je, kar se dogaja v Ukrajini, zato moramo povedati vsem, mi smo tu in smo proti temu! S predstavništva evropske komisije smo šli pomagat v podjetje Duol in azilni center, pa tudi Zvezi prijateljev mladine Slovenije, da majhnim otrokom, ki res ne bi nikoli smeli videti grozot vojne, poskušamo priklicati vsaj nasmeh na obraz. Pozivamo vse, naj prispevajo po svojih zmožnostih,« je sporočila dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji, ki je vneto spodbujala tudi svojega sina, najmlajšega nogometaša na parketu.

Sprejeli bi tudi dijake iz Ukrajine

Ravnatelj SGGOŠ Gvido Jager je pozorno spremljal ekipo svojih učiteljev in dijakov, vsi skupaj so se izkazali kot srčni gostitelji turnirja za mir: »Ponosni in hvaležni smo, da lahko pomagamo po svojih močeh. S športnim veseljem želimo vzbuditi upanje na boljši jutri za vse ljudi v tej tragični zgodbi. Pripravljeni smo sprejeti tudi dijake iz Ukrajine, če bodo zaprosili za šolanje pri nas. Pri nas sta se pred leti že šolala dijaka iz Ukrajine in Rusije. Na srečo imamo v kolektivu rusko govoreči učiteljici, ki lahko olajšata prilagajanje morebitnim novim dijakom, ki bi jih z veseljem sprejeli.«