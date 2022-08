Škof Saje osumljen davčne utaje

Septembra lani je bil 56-letni teo­log in doktor kanonskega prava Andrej Saje imenovan za novomeškega škofa, marca letos pa je postal tudi predsednik Slovenske škofovske konference. To je bil trenutni vrhunec sicer priljubljenega Sajeta, ki je denimo aprila javno izjavil: »V imenu Cerkve na Slovenskem se opravičujem vsem žrtvam spolnega nasilja.«

V uredništvo smo prejeli dokumente, ki dokazujejo, da so pred tremi meseci slovenski davčni in preiskovalni organi prejeli kazensko ovadbo zoper 56-letnega Sajeta, ki jo zdaj preiskuje specializirano državno tožilstvo. Iz biografije Andreja Sajeta z uradne strani Slovenske škofovske konference je razvidno, da gre za mednarodnega izobraženca, ki je študiral tudi v Rimu. Pred sedanjim predsedovanjem škofovski konferenci je bil deset let njen tajnik; kot docent je naveden med zaposlenimi na te­ološki fakulteti. V njegovih ­uradnih biografijah bi zaman ­iskali obdobje, ko je bil osebni tajnik dveh velikih osebnosti slovenske Katoliške cerkve, Alojzija Šuštarja in Franceta Rodeta, je pa v biografiji zanimiv dodaten opis škofa: »Poleg znanstvenega ­področja je aktiven tudi v pastorali.«

Saje je bil od leta 2014 duhovni pomočnik v Selah in Bajdišah v krško-celovški škofiji na avstrijskem Koroškem; na spletni strani Katoliške cerkve Koroške so celo zapisali: »Od leta 2014 vse nedelje in praznike pomaga v farah Sele in Bajdiše.« Podatek postane pomenljiv, ko se prebere ovadba zoper Sajeta.

Vsebina ovadbe

Ovadba se nanaša na »sum storitve davčne kršitve in sum storitve kaznivega dejanja davčne utaje«, navaja ovaditelj. Naznanitev pojasnjuje takole: »V Avstriji velja pravilo, da avstrijske škofije duhovnikom na svojem teritoriju dajejo plačo. Dr. Andrej Saje je za duhovniško delo v Avstriji verjetno prejel plačo.« Ovaditelj ves čas uporablja pogojno in ne trdilne oblike, a pristojne poziva: »Državni organi naj pregledajo, ali je Saje dohodke pravilno prijavil slovenskim oblastem.« Ovadbo zoper Sajeta je naslovnik ob tožilstvu poslal tudi na finančno upravo (Furs) in urad za preprečevanje pranja denarja, v njej špekulira tudi o drugi škofovi lastnini.

Za duhovniško delo v Avstriji je verjetno prejel plačo. Vprašanje je, ali je te dohodke prijavil slovenskim oblastem. Škof Saje o zadevi molči.

Ovadba je deloma presenetljiva, saj je Saje tudi doktor kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi. Res pa je, da se tudi verski delavci ne morejo izogniti Fursu, kjer so za Delo pojasnili: »Če dohodek verskemu delavcu izplača oseba, ki ni plačnik davka (na primer dohodek, dosežen v tujini), akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca.«

Posebna davčna obravnava velja zgolj za dohodke, povezane z opravljanjem verske dejavnosti. Če ima verski delavec dohodke še iz drugih naslovov – pri Fursu so našteli nekaj primerov, »na primer dohodke iz delovnega razmerja, ker je zaposlen kot učitelj, dohodke iz avtorskih pravic, dohodke iz oddajanja osebnega premoženja v najem ali dohodke iz naložb drugega premoženja« –, velja tudi za verske delavce zakon o dohodnini, enako kot za druge plačnike.

Brez pojasnil

Ovadbo zoper škofa Sajeta je vrhovno državno tožilstvo odstopilo v preučitev in obravnavo specializiranemu državnemu tožilstvu (SDT) sredi maja, vrhovni državni tožilec svetnik Hinko Jenull pa je v spremnem dopisu SDT zapisal: »Prosimo vas, da naše državno tožilstvo po preteku treh mesecev obvestite o stanju zadeve in ukrepih državnega tožilstva v tej zadevi.« Na SDT v zvezi z našimi vprašanji o preiskavi Sajeta niso bili zgovorni: »Podatkov o morebitnih predkazenskih postopkih zaradi interesa postopkov in varstva osebnih podatkov ne moremo posredovati.«

Na podobno redkobesednost smo naleteli pri koroški Katoliški cerkvi, kjer smo se hoteli pozanimati, ali drži, da avstrijske škofije plačujejo duhovnikom, ki v Avstriji opravljajo versko dejavnost. Iz Cerkve je generalni vikar Johann Sedlmeyer odvrnil zgolj: »Škof msgr. dr. Andrej Saje je bil pred posvetitvijo v škofa dejaven v krški škofiji kot pomožni duhovnik. Podrobnosti ne moremo razkriti zaradi varstva osebnih podatkov.«

Prošnjo za odgovore oziroma komentar smo pred dvema tednoma naslovili tudi na novomeškega škofa in škofovsko konferenco, ki ji predseduje. Tudi po urgenci se na vprašanja o ovadbi ter zadevi nista odzvala.