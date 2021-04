Lokalnih valut je veliko, uporabnikov še malo

V nadaljevanju preberite:

Zaostale družbe dušijo včerajšnji spori, naprednejše pa mika prihodnost in se sprašujejo, kako bomo sobivali jutri. Recimo, da so lokalne valute znamenje radovednejših prostorov, v katerih vedo, da je prava smer naprej glokalizacija: globalno in lokalno v enem ter eksperimentiranje. V Franciji je v obtoku najmanj 80 vzporednih denarnih enot, ki v okoli 13.000 občinah zakonito in vedno bolje sprejete dopolnjujejo evro.