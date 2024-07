Konec četrt stoletja chavizma v Venezueli?

V nadaljevanju preberite:

Venezuela je ena izmed nesrečnih dežel, ki jo je narava kaznovala s preveč naravnega bogastva. Naftne zaloge, ki so državo postavile med prve svetovne proizvajalce, so storile, da se je hitro obogatila elita prišlekov, migrantov, ki so prišli večinoma iz Evrope. Združene države Amerike so tudi od začetka jasno pokazale, da je Venezuela samo ena izmed držav z njihovega notranjega dvorišča.

Za Latinsko Ameriko razmeroma vzorno urejena, lepa in bogata domovina osvoboditelja Simóna Bolívarja je zaradi nafte skoraj prenehala karkoli proizvajati. Ob nafti je imela tudi največje vodne zaloge na svetu, ki zdaj ne dajejo energije, ker zanje nihče zares ne skrbi, pa rude, o kakršnih drugod samo sanjajo. Voda je bila dražja od bencina, elite so se prerivale pri koritu, domorodno prebivalstvo je bilo odrinjeno na rob. Na oblasti so se menjavali politiki desne in leve sredine, kakor temu pravimo v sedanjih časih, potem so eni in drugi naposled končali kje v Miamiju z milijardami, ki so jih nalagali, ko so vladali.