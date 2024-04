Na Hrvaškem dopoldne 24-odstotna volilna udeležba, ankete v prid HDZ

Na Hrvaškem potekajo parlamentarne volitve, na katerih so svoj glas že oddali glavni akterji, med njimi predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković ter predsednik države Zoran Milanović. Volišča so se odprla ob 7. uri, 151 poslancev sabora pa voli nekaj več kot 3,7 milijona volilnih upravičencev. Dopoldne jih je svoj glas oddalo dobrih 24 odstotkov.

Volitev se je do 11.30 udeležilo skoraj 748.000 ljudi oziroma 24,18 odstotka volilnih upravičencev, je sporočila državna volilna komisija (DIP). To je precej več kot na parlamentarnih volitvah julija 2020, ko je bila do te ure volilna udeležba 18,09-odstotna. O večjih nepravilnostih DIP doslej ni poročala.

Volitve kljub slabim vremenskim napovedim potekajo v lepem, občasno tudi sončnem vremenu, veliko volivcev pa se je na volišča odpravilo že v jutranjih urah. Dopoldne so pred nekaterimi volišči v prestolnici nastale tudi dolge vrste.

Volilna udeležba je veliko višja kot leta 2020. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Plenković kršil volilni molk

V dopoldanskih urah je svoj glas že oddala večina glavnih akterjev letošnjih volitev. Med njimi so bili predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković, predsednik države in neuradni premierski kandidat največje opozicijske stranke SDP Zoran Milanović, predsednik SDP Peđa Grbin ter koordinatorka in premierska kandidatka zeleno-leve stranke Zmoremo Sandra Benčić. Svoj glas sta oddala tudi predsednik desnega Domovinskega gibanja Ivan Penava in najvidnejši predstavnik Mosta Nikola Grmoja.

Plenković je v izjavi za javnost državljane pozval, naj glasujejo za Hrvaško, v kateri se spoštuje ustava, s čimer je namigoval na Milanovića in njegovo nespoštovanje opozorila ustavnega sodišča, da kot predsednik ne more sodelovati na volitvah. Kljub volilnemu molku je poslal tudi več drugih političnih sporočil.

Plenković je ob srečanju z novinarji podal več političnih izjav. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Milanović je po glasovanju komentiral Plenkovićevo kršenje volilnega molka, nato pa tudi sam podal nekaj političnih izjav. Za HDZ je ocenil, da bo na volitvah prejela veliko glasov, a da bo »svobodna Hrvaška dobila več«. Glede volilne udeležbe je tako kot večina drugih ocenil, da bo visoka.

Predsednik Milanović je spregovoril pred novinarji, med drugim je kritiziral Plenkovićevo kršenje volilnega molka. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Hrvaški volivci volijo 140 poslancev v desetih volilnih enotah, od katerih so tri v Zagrebu. Še tri poslance v posebni volilni enoti prispeva hrvaška diaspora, osem poslancev pa v svoji volilni enoti volijo tudi narodne manjšine.

Slovenska manjšina na Hrvaškem tudi tokrat nima kandidata iz svojih vrst, a lahko izbira med kandidati, ki se potegujejo za poslanski položaj predstavnika albanske, bošnjaške, črnogorske, makedonske in slovenske narodne manjšine.

Po zaprtju volišč ob 19. uri bodo znani izidi vzporednih volitev. Državna volilna komisija bo prve neuradne delne izide začela objavljati ob 21. uri. Ankete kažejo prepričljivo zmago desnosredinski HDZ.

Volitve na Hrvaškem prvič potekajo sredi tedna. Čeprav je po hrvaški zakonodaji volilni dan dela prost dan, veliko zaposlenih danes kljub temu dela, saj so odprta vsa trgovska središča in večina malih trgovin, proizvodnje pa niso ustavila niti nekatera podjetja. Državna volilna komisija je danes zato pozvala delodajalce, naj zagotovijo izmensko delo, da bodo lahko glasovali vsi volivci.