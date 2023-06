Vučić poskuša z obljubami umiriti nezadovoljno ljudstvo

Vlada Srbije je podaljšala rok za oddajo nelegalnega orožja, še pred tem pa je nezadovoljni opoziciji dala prvi žarek upanja, da bo skrajšala svoj mandat. Premierka Ana Brnabić je ponudila svoj odstop, predsednik Aleksandar Vučić pa je napovedal predčasne volitve. Analitiki in opozicija svarijo pred pretiranim optimizmom, saj naj bi spretni Vučić s praznimi obljubami zgolj skušal odpreti varnostni ventil na pokrovu lonca, v katerem vre nezadovoljstvo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić in premierka Ana Brnabić sta v sredo zvečer na javni televiziji RTS nagovorila javnost, ki že več tednov vsak petek na ulicah zahteva odstop vladajočih, ki so po njihovem mnenju odgovorni za kulturo nasilja v družbi. »Jasno je, da bomo imeli predčasne parlamentarne volitve, oblast se ne bo izbirala na ulici in prehodne vlade ne bo,« je sporočil predsednik Vučić.

Nastop, ki si ga režimu nenaklonjeni analitiki ocenili kot prazno besedičenje, je Vučić po svoji navadi popestril z obljubami o zvišanju plač zaposlenim v šolstvu, zvišanju pokojnin, uvedbi denarne pomoči za otroke do 16. leta, turističnih vavčerjih in ukrepih za zajezitev rasti cen.

Ponudba za odstop je na mizi

Premierka Ana Brnabić je izjavila, da je pripravljena v vsakem trenutku odstopiti s svojega položaja, vendar pa meni, da so parlamentarne volitve še pred koncem leta edini izhod iz trenutne politične krize. Njen strankarski šef in predsednik države Aleksandar Vučić pa je dejal, da se njegova Srbska napredna stranka (SNS) ne bo potegovala za nov mandat, če bo Brnabić odstopila, saj so z njenim delom v stranki zadovoljni.

Če pa do odstopa premierke vendarle pride, predčasnih volitev pred jesenjo ne more biti zaradi ustavno predpisanih rokov, je dejal Vučić in napovedal, da se bo o datumu volitev pogovarjal tako, da bi predčasne parlamentarne volitve združili z lokalnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto, ne bo pa dovolil, da politična manjšina v pripravah na volitve prevlada nad večino, od katere pa bo zahteval pošten, resen in odgovoren pristop k pripravam na predčasne volitve.

Aleksandar Vučić skuša na vsak način državljanom odvrniti pozornost od rednih petkovih protestov. FOTO: Andrej Isakovic/Afp

Zločini so Srbijo globoko spremenili

Ana Brnabić, ki že drugi mandat vodi srbsko vlado, je izjavila, da se je s svojimi ministri trudila delati najbolje, kar se da. »Ne mislim, da je vse, kar smo naredili, popolno, nekatere odločitve smo morali sprejeti v naglici, vendar menim, da so rezultati jasni in niso vprašljivi,« je dejala Brnabićeva.

Kot enega največjih dosežkov svojega drugega mandata je izpostavila projekt e-uprave. Oblast države, ki se rada pohvali z gospodarskimi dosežki, hitrim razvojem prometne infrastrukture in veliko privlačnostjo za tuje naložbe, sta na rob obstanka pahnila tragična strelska napada v beograjski osnovni šoli in v vaseh okoli Mladenovca, ki sta se zgodila v začetku maja.

»Tragediji in grozljiva zločina sta nas popolnoma in zares globoko spremenila,« je dejala premierka in družinam žrtev strelskih napadov ponovno izrekla sožalje. V odzivu na tragedijo je vlada sprejela več ukrepov, razorožitev civilistov, okrepitev policijske prisotnosti v šolah in v njihovi okolici, prilagodili so tudi kazenski zakonik in oblikovali posebno strokovno komisijo za mentalno zdravje in boj proti medvrstniškem nasilju.

Opozicija: nova doza norosti

Medtem ko so Vučiću ne naklonjeni politični analitiki posvarili, da si spretni Vučić z novimi obljubami poskuša kupovati čas in postopoma zmanjševati pritisk nezadovoljnega ljudstva, so v opoziciji bolj neposredni. Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološke vstaje je nastop Vučića in Brnabićeve ocenil kot »še eno dozo norosti«, ki jo je dobil narod. Vse, kar sta izrekla, je posledica panike in strahu, Vučić pa skuša na vsak način državljanom odvrniti pozornost od rednih petkovih protestov, je med drugim opozoril Zoran Lutovac, predsednik opozicijske Demokratske stranke.