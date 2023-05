Vučić: Srbijo bomo razorožili

»V Srbiji bomo izvedli skoraj popolno razorožitev,« je srbski predsednik Aleksandar Vučić dejal v odzivu na že drugi strelski pohod v zadnjih dveh dneh. Sinoči je 21-letni napadalec v streljanju v vaseh pri Mladenovcu ubil osem ljudi. 14 je ranjenih.

»Že drugič v zadnjih 48 urah moramo govoriti o strelskem napadu. Vsaka beseda je težka, odvečna in nezadostna. Skupaj z družinskimi člani umorjenih otrok in varnostniki želim v imenu vlade izraziti sožalje bližnjim tistih ljudi, ki so bili nocoj zločinsko umorjeni v vaseh blizu Mladenovca. Čeprav je težko, naj vedo, da smo združeni v bolečini in žalosti. Po napadu na naše otroke, nato pa naključnem napadu na vsakogar, ki se je znašel pred Lobčevim domom ali pred njihovimi vrati ... To je napad na celotno našo državo in to čuti vsak državljan,« njegove besede povzema Telegraf.

Dejal je, da so Srbi velik narod, čeprav živijo v ozemeljsko in številčno majhni državi: »Velikim narodom je uspelo najti rešitve. Izgubili smo veliko otrok, dragih ljudi.« Dejal je, da se je Amerika znala soočiti z 11. septembrom in se združiti, Srbija pa je po umoru otrok ostala v šoku. »Čeprav je bila naša naloga, da razmišljamo trezno, ostanemo odgovorni, resni, smo 24 ur bili kot zombiji, ker nismo našli vzroka za takšno tragedijo,« je dejal.

Vsi starši pričakujejo, da bo njihov otrok v šoli varen, ne pa da bo nekdo brez obžalovanja ubijal naše otroke. Povedal je, da je napadalec aretiran in ne bo nikoli več videl dnevne svetlobe oz. prišel iz zapora. »Toliko pobitih otrok, toliko ljudi, toliko družin zavitih v črnino ...«

Forenziki preiskujejo na kraju zločina. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Policist v vsaki šoli

Vučić je predstavil še nekaj novih ukrepov, med drugim, da bo v prihodnjem letu v vsaki šoli tudi policist. Sprejeli bodo 1200 novih policistov, premestili jih bodo še tisoč, ki bodo čas preživeli v šoli. »Da bo poleg varnostnika v šoli skoraj vedno tudi policist. Tisti, ki tepejo šibkejše od sebe, se vedno bojijo močnejših, država pa je najmočnejša. Vem, da v zadnjih 48 urah nobena mama ni spala. V Beogradu imamo 331 šol, vsaka bo imela policista. Drugi ukrepi nas bodo stali kakšnih 25 milijonov evrov več, vendar smo denar našli,« je dejal.

Dejal je, da bodo s tem za 99 odstotkov povečali varnost in za 80 odstotkov zmanjšali vrstniško nasilje.

FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Poostritev zakonodaje glede orožja

Vlada bo, kot je napovedal Vučić, danes sprejela sklep, s katerim bo notranjemu ministrstvu naložila pripravo nujnih sprememb zakona o strelivu, ki bo poostrila pogoje za posedovanje orožja. »Vsi ljudje, ki imajo orožje, teh je okoli 400.000, bodo podvrženi reviziji. Ne sme jih ostati več kot 30, 40. Dokončali bomo popolno razorožitev Srbije.«

Tudi za nekaj orožja, ki bo ostalo, tako za lovce kot za vse druge, bodo poostreni ukrepi. Preverjali bodo preteklost oseb, opravljali zdravniške in psihiatrične preglede, kakor tudi teste na psihoaktivne snovi.

»Manj ko bo orožja, manj bo nevarnosti za naše otroke.« Zagotoviti želijo moratorij na nošenje kakršnega koli orožja za naslednji dve leti.

Ministrstvu za pravosodje se naloži poostritev kazni za nezakonito, nedovoljeno posest in promet z orožjem. »Na primer za kalašnikovko od dveh do 12 let. Za bombe, granate pa od pet do 15 let zapora. Kdor bo nepooblaščeno držal orožje od pet do 12 let. Prav tako je predvidena tudi poostritev kazni za nošenje nevarnih predmetov, nožev, pisalnih nožkov, ki lahko povzročijo lahke in težje telesne poškodbe.«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prav tako dejal, da je danes zjutraj predsednici vlade Ani Brnabić predlagal uvedbo smrtne kazni, a je ta njegov predlog zavrnila, poroča portal Danas.rs.

Glede morilca je javnosti posredoval še podatek, da je nosil (na majici, kot je razvidno na fotografiji ob aretaciji) simbol t. i. generacije 88, kar je treba razumeti kot HH oziroma nacistični pozdrav Heil Hitler (črka H je v srbski abecedi osma po vrsti).

Kot je še dejal, bo srbska vlada danes razglasila tudi tridnevno žalovanje za žrtve napada pri Mladenovcu.

Vučić je napovedal, da bo v vsaki šoli odslej poleg varnostnika tudi policist. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Iz sveta prihajajo izrazi sožalja

Iz sveta po četrtkovem strelskem pohodu v Srbiji, že drugem v zadnjih dneh, prihajajo številni izrazi sožalja s srbskim ljudstvom in družinami žrtev, predstavniki Evropske unije pa poudarjajo, da Unija Srbiji v teh težkih dneh stoji ob strani.

»To je šokantna, grozna tragedija. V teh težkih trenutkih čutimo bolečino srbskega ljudstva in mu stojimo ob strani,« je na twitterju zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. »EU je ob Srbiji,« je dodal v srbskem jeziku.

Da je šokirana zaradi drugega strelskega napada v Srbiji, je tvitnila tudi generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić. »Moje misli so z žrtvami, njihovimi družinami in srbskimi oblastmi,« je zapisala.

Podobno je na twitterju zapisal tudi veleposlanik EU v Srbiji Emanuele Giaufret, ki je ob tem ranjenim zaželel hitro okrevanje. Poudaril je še, da EU v težkih časih Srbiji stoji ob strani in da zastave EU ob žalovanju visijo na pol droga.

Poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo, evropski poslanec Vladimir Bilčik, pa je ob izrazu sožalja pozval k temeljiti preiskavi napadov v Srbiji in k temu, da bi odgovorne zanje privedli pred sodišče.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug po napadu blizu Mladenovca poslal telegram srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Premier Golob napad označil za obsojanja vreden in pretresljiv

Predsednik vlade Robert Golob je množično streljanje v bližini srbskega Mladenovca danes označil za obsojanja vredno, nepojmljivo in globoko pretresljivo. »Po tragičnih dogodkih, ki so prizadeli našo prijateljsko državo in širšo regijo, so naše misli s srbskim prebivalstvom,« je zapisal na twitterju. Pri tem je premier v sporočilu, namenjenem tudi srbski kolegici Ani Brnabić, še izrazil sožalje svojcem in prijateljem preminulih ter čimprejšnje okrevanje ranjenim.

Pirc Musar: Okrutnost dogodkov ne sme postati tekmovanje v senzacionalizmu

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na twitterju izrazila sožalje svojcem preminulih in zaželela uspešno okrevanje ranjenim v četrtkovem strelskem napadu v bližini Mladenovca v Srbiji. Dodala je, da »okrutnost dogodkov ne sme postati tekmovanje v senzacionalizmu«.

»V teh tragičnih trenutkih smo v mislih s prebivalkami in prebivalci Srbije. Okrutnost dogodkov, ki so nas vse globoko pretresli, ne sme postati tekmovanje v senzacionalizmu. S tem se namreč ustvarja dodaten prostor za razplamtevanje sovraštva in strahu,« je na twitterju zapisala predsednica.