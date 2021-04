Lomljenje kamnin segreva planet

V nadaljevanju preberite:

Dr. Qingmin Meng, profesor na fakulteti za geoznanosti na državni univerzi Mississippija, je v enem od svojih člankov, objavljenem konec leta 2016 v reviji Science of the Total Environment, poudaril, da so okoljske posledice frackinga veliko širše in daljnosežnejše, kot kažejo zgodnejše študije.



Tudi Robert W. Howarth, profesor ekologije in biologije okolja na univerzi Cornell, je avgusta 2019 v reviji Biogeosciences, eni od publikacij Evropskega geofizikalnega združenja, objavil prispevek o tem, da je plin iz skrilavca verjetno glavni razlog za povečanje količine metana v globalnem ozračju v zadnjem času. Howarth poudarja, da to tezo potrjujejo kemični »prstni odtisi« metana v atmosferi.



V nasprotju z izpusti CO2 se globalni podnebni sistem hitreje odziva na spremembe v količini metana. To pomeni, da bi imelo morebitno zmanjšanje izpustov metana hitrejši in večji učinek. Howarth je prepričan, da je zmanjšanje emisij metana najhitrejši način za doseganje ciljev ZN za upočasnitev globalnega segrevanja.