Tvegana samovolja tistih, ki naj bi nas varovali

Devetnajstega julija zjutraj je kopico poslovnih uporabnikov računalnikov pričakal sila neprijeten prizor: zloglasni »modri zaslon«, ki sporoča, da se je operacijski sistem windows sesul. Ponovni zagon težave večinoma ni odpravil in ljudje so obsedeli pred neuporabnimi napravami.

Krivca so našli relativno hitro, saj je prizadel tudi sisteme v Microsoftovih in Googlovih strežniških centrih, zato so se izziva takoj lotili tamkajšnji strokovnjaki. Že po dobri uri od prvih javljenih incidentov so v Crowdstriku okvarjeno posodobitev umaknili. Po nekaj dneh so iz Microsofta sporočili, da je napaka prizadela približno osem milijonov in pol naprav oziroma »manj kot odstotek računalnikov z okni«. S tem so želeli poudariti omejenost obsega dogajanja, čeprav v končni fazi v Redmondu za situacijo niso bili krivi. Primerjalno gledano je to bil največji hkratni izpad informacijskih sistemov do zdaj, čeprav skoraj gotovo ne tudi najbolj uničujoči, saj je bilo mogoče računalnike spet zbuditi in podatki niso bili izgubljeni. Črvi družine petyja so pred sedmimi leti prizadeli približno dvajsetkrat manj naprav, a so bili precej bolj uničevalni.

Crowdstrikovo tehnično poročilo priznava dva ključna očitka, ki sta v zadnjem tednu letela na varnostno podjetje: da je bilo preizkušanje okvarjene posodobitve nezadostno in da je bilo hkratno lansiranje po vsem svetu povsem neprimerno za program, ki ima dostop do jedra operacijskega sistema ter lahko sproža kritična sesutja.