Med staroselci daleč od doma

Iz Slovenije je Branka Sušnik odšla leta 1942, po diplomi na oddelku za zgodovino in prazgodovino ljubljanske filozofske fakultete, in se ni več vrnila. Z mamo je ohranjala stike prek pisem. Nastanila se je v Rimu, kjer se je izobraževala podiplomsko, med drugim na univerzitetnem programu orientalistike. Leta 1947 je odplula v Južno Ameriko, najprej v Brazilijo, kjer je bila kustosinja etnografskega muzeja v Buenos Airesu, od leta 1951 pa je živela v glavnem mestu Paragvaja Asunciónu.



In kako se je godilo Branki tam daleč stran od domovine? Kakor se vzame. Če sklepamo po enem redkih intervjujev, ki jih je dala, je našla v Paragvaju mir preprostega načina življenja in hkrati priložnost za znanstveno delo, kar je zanjo pomenilo intelektualni preporod. Pohvalno se je izrazila tudi pred predsednikom paragvajske vlade, ko je prejela državno nagrado za znanost za leto 1992, rekoč, da se je lahko v Paragvaju poglobljeno posvetila antropološkim študijam in se tako, z delom, zahvalila tej državi, da jo je tako širokogrudno sprejela.

ℹRazstava o raziskovalki in staroselcih

Na razstavi La Doctora: Življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju, ki bo v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) v Ljubljani na ogled do januarja, so predstavljena ključna dela Branislave Sušnik, raziskovalke slovenskega rodu, ki je svoje znanstveno in raziskovalno delo s področij etnologije, antropologije in etnolingvistike posvetila staroselskim ljudstvom Paragvaja. Razstava obenem pripoveduje zgodbo o staroselskih skupnostih Chaca ter vzhodnoparagvajskega gozda in savane, ki jim je avtorica razstave namenila največ raziskovalne pozornosti.



Odšla in se ni več vrnila

Poštna znamka Paragvaja s podobo Branislave Sušnik iz leta 2005. FOTO: SEM



Soba, prepojena s cigaretnim dimom

Branislava Sušnik se je rodila leta 1920 v Goričanah pri Medvodah.

Po študiju v Ljubljani je leta 1942 odpotovala iz Slovenije in se ni več vrnila.

Ustalila se je v Paragvaju, tam je leta 1996 tudi umrla.

Delo in samotarsko življenje

Če sklepamo po enem redkih intervjujev, ki jih je dala, je našla v Paragvaju mir preprostega načina življenja in hkrati priložnost za znanstveno delo.

Paragvajska nagrada za dosežke s področja antropologije se imenuje po Branislavi Sušnik. FOTO: SEM



Grenkoba in pogum

»Bog mi je priča: samo delam in živim čisto samotarsko. Če se ime Sušnik po meni imenuje v internacionalni antropološki znanosti, je to vse, brez dobička.«

