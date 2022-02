Musk napoveduje polet Starshipa v nekaj mesecih

Elon Musk še vedno sanja o poselitvi Marsa. In zato gradi Starship – ogromno raketo, ki bo, kot je povedal na prvi javni predstaviti novosti o raketi po dveh letih, poletela v prihodnjih nekaj mesecih. Stoječ pred monumentalno stvaritvijo, ki je ključna tudi za Naso in njene ambicije, da človek znova stopi na Luno, je poudaril, da je zvezdna ladja skoraj že tehnološko pripravljena, zapleta pa se pri birokraciji.

Elon Musk verjame, da bo človeštvo postavilo kolonijo na Marsu. FOTO: Jim Watson/AFP

Celotna raketa meri kar 120 metrov. FOTO: Jim Watson/AFP

»Oglas za prodajanje potovanja na Mars bo zvenel nekako takole: nevarno bo, zahtevno, delo bo zelo težaško, morda boste umrli. No, tako, upam, da vam je všeč,« se je zasmejal Musk, ki trdno verjame, da mora človeštvo postati multiplanetarno, če hoče dolgoročno preživeti (se pa strinja, da bi morali 99 odstotkov virov vložiti v reševanje Zemlje). Prav zato pri njegovem Spacexu gradijo 120 metrov visoko težkokategorno raketo, sestavljeno iz nosilne stopnje Falcon Heavy in zgornje stopnje Starship. Če bi bilo po Muskovo, bi raketa morala poleteti že pred leti, a milijarder je zdaj že pregovorno znan po svojih zgrešenih časovnicah. Tokrat je bil s konkretnimi datumi skromen, tudi sicer v uro dolgi predstavitvi ni povedal kaj bistveno novega.

Pojasnil je, da bo Zvezna uprava za letalstvo (FAA) okoljsko oceno izdala do marca (sprva je FAA oceno poskušala podati že do konca lanskega leta, a jim je ni uspelo rešiti zaradi »ogromnega števila podanih izjav okoliških prebivalcev«). Musk je novo izstrelišče, imenovano Starbase (zvezdna baza), postavil na obalno območje v Boca Chici v Teksasu, uprava zdaj pretresa, kakšen vpliv ima na okolico. »Mislim, da bomo imeli dovoljenje in da bo raketa tehnološko dokončana ob istem času,« je povedal zbrani množici. »Upam, da bo to vse skupaj v nekaj mesecih.« A številni poznavalci opozarjajo, tega se zaveda tudi prvi mož Spacexa, da bi lahko FAA podaljšala rok za izdajo dovoljenja. Musk bi v tem primeru opravila preselil na Florido, enako raketo namreč gradijo tudi v Kennedyjevem vesoljskem centru na Cape Canaveralu. Vsekakor Musk upa, da bo orbitalni polet stekel do konca letošnjega leta.

Na krstnem poletu – ko bo! – bo nosilna raketa Super Heavy dvignila Starship v orbito, ta bo enkrat obkrožil Zemljo, oba bosta nato padla v morje: Super Heavy v Mehiški zaliv, Starship pa ob obali Havajev. Sicer bosta obe stopnji v prihodnosti pristajali ali na trdnih tleh ali na plavajočih ploščadih in bili večkratno uporabni. Musk si celo želi, da bi Super Heavy pristajal kar na sami izstrelitveni ploščadi oziroma da bi se ujel v izstrelitveni stolp in bi bil v nekaj urah pripravljen na nov polet. Do zdaj je javnost že videla nekaj kratkih poletov zgornje stopnje, to je Starshipa, ki mu je tudi uspelo pristati.

Zgornjo stopnjo Starship SN20 so postavili na nosilno raketo Super Heavy. FOTO: Jim Watson/AFP

Ekscentrični milijarder je povedal, da so izdelali drugo generacijo motorjev raptor, da bodo še močnejši, hkrati pa lažji in cenejši, nosilna stopnja bo imela 33 takšnih motorjev. Ko bo nekega dne (kdaj bo ta dan, je vprašanje za milijon dolarjev) stekla serijska proizvodnja raket, bi lahko novo zgradili vsake tri dni, se je pohvalil Musk (in pri tem na predstavitvi pokazal futuristično animacijo), trikrat na dan bi lahko izstrelili deset takih raket, s tem pa bi lahko tudi nemoteno oskrbovali kolonijo na Marsu (potovanje do tja bi še vedno trajalo nekaj mesecev).

Raketa bo močnejša od legendarnega Saturna V, s katero so na Luno poslali Apolle. Starship je bila tudi izbranka Nase, da bi z njo dostavljali astronavte na površje Lune konec desetletja, za kar se je Musk Nasi tudi zahvalil. Poudaril je še, da bodo z raketo lahko ustregli najrazličnejšim potrebam: od izstrelitev satelitov (s prvimi izstrelitvami nove rakete bodo v orbito dostavljali lastne starlinke) do prevažanja ljudi od enega konca planeta do drugega. Omenil je odpravo dearMoon (draga Luna) Japonca Jusakuja Maezavo, ki je zakupil raketo za potovanje okoli Lune, in sicer menda že leta 2023 (datum je vsekakor negotov, ker bi se moralo v 24 mesecih zgoditi ogromno – vendarle je govor o poletu z ljudmi na krovu!), namignil je, da je zanimanja za takšne storitve kar nekaj, več pa ni želel izdati, češ da noče krasti pozornosti od strank, ki načrtujejo lastne predstavitve.