Ameriški astronavti in ruski kozmonavt odpotovali na polletno odpravo

Danes so proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) poleteli ameriški astronavti in ruski kozmonavt, potem ko so izstrelitev Spacexove kapsule dragon v nedeljo preložili zaradi slabega vremena. Vesoljska postaja je še zadnja svetla točka sodelovanja med ZDA in Rusijo, potem ko je Rusija pred dvema letoma napadla Ukrajino.

Iz Nasinega izstrelišča na Floridi so v odpravi 8 ali Crew 8 – gre za osmo izstrelitev komercialne kapsule – v orbito poleteli Nasini astronavti Matthew Dominick, Michael Barratt in Jeanette Epps ter ruski kozmonavt Aleksander Grebenkin. Kapsula dragon, poimenovana Endeavour, se bo avtonomno priklopila na postajo v torek. Za Matthewa Dominicka je to prvi polet v vesolje, potem ko je bil med astronavte sprejet leta 2017.

Michael Barratt je precej bolj izkušen, saj je to njegov že tretji obisk postaje. Prvič je letel v orbito leta 2009, takrat je opravil tudi dva vesoljska sprehoda. Leta 2011 je letel z raketoplanom Discovery, takratna odprava je na postajo pripeljala stalni večnamenski modul. Barratt je do zdaj v vesolju preživel 212 dni. Za Jeanette Epps je to prav tako prvi polet, potem ko jo je Nasa za astronavtko izbrala leta 2009. Tudi za Rusa Aleksandra Grebenkina je to prva odprava.

Osma odprava za Spacexov dragon. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Čestitke ob uspešni izstrelitvi je komercialnim partnerjem izrekel tudi Nasin administrator Bill Nelson. »Znova smo pokazali, kako uspešna sta javno-zasebno partnerstvo in ameriška iznajdljivost, kar nas bo popeljalo še dlje v vesolje.«

Na ISS bo posadka nadaljevala znanstvene eksperimente v edinstvenem breztežnostnem laboratoriju, vsa ta znanja pripomorejo tudi k napredku terapij in tehnologij na trdnih tleh, je še poudaril Nelson. Poskusi med drugim vključujejo študijo možganskih organoidov, da bi razumeli nevrodegenerativne bolezni, preučevali bodo, kako se tekočine v telesu prerazporejajo v težnosti, pa tudi kako ultravijolično sevanje in mikrogravitacija vplivata na rast rastlin.

Astronavti bodo na postaji pol leta. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Posadka odprave osem se bo na krovu ISS pridružila Nasinim astronavtkam Jasmin Moghbeli in Loral O’Hara, evropskemu astronavtu Andreasu Mogensenu in japonskemu astronavtu Satošiju Furukavi ter ruskim kozmonavtom Konstantinu Borisovu, Olegu Kononenku in Nikolaju Čubu. Nekaj časa bo tako kar nekaj gneče na postaji, a ne za dolgo – posadka sedem (Crew 7) v postavi Moghbeli, Mogensen, Furukawa in Borisov, ki je na postaji bivala od avgusta lani, se bo čez nekaj dni vrnila na trdna tla.