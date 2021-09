Odštevamo do 9. Triglav teka

V osrčju neokrnjene narave

Na 9. Triglav tek vabi tudi Anamarija Lampič. FOTO: Trigalv tek

Tek za boljšo oskrbo novorojenčkov

Zdravje in varnost udeležencev na prvem mestu

Protokolarni park Brdo pri Kranju že čaka na tekače. FOTO: Grega Eržen

Prijave so odprte do ponedeljka

Triglav tek bo po letu premora na Brdo pri Kranju znova privabil številne tekače vseh generacij in stopenj pripravljenosti. Ti se bodo v soboto, 11. septembra, v družbi vrhunskih športnikov podali na kar pet tekaških preizkušenj: otroški tek kuža Pazi, družinski tek, štafetni tek trojk, tek na 10 km in polmaraton. Tudi letos bodo nabirali korake za boljšo oskrbo novorojenčkov in porodnic. Tekači se lahko na dogodek prijavijo še do danes, 6. septembra. Zanje in za obiskovalce dogodka bo organizirano tudi brezplačno testiranje na covid-19.Triglav tek bo drugo soboto v septembru tekačem že devetič odprl vrata v zaprto lovišče protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Edinstveni tekaški dogodek bodo z udeležbo podprli številni vrhunski slovenski športniki – ambasadorji Triglav teka: smučarska skakalcainter skakalkiin, smučarka tekačica, nordijski kombinatorec, deskar na snegu, profesionalni skejter, parašportnikainter člani Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija.Ob odštevanju dni do 9. Triglav teka je ljubitelje rekreacije k udeležbi na prireditvi povabila tudi naša najboljša smučarska tekačica: »Triglav tek je poseben zato, ker nimaš vsak dan priložnosti teči v protokolarnem parku Brdo pri Kranju. Ko tečeš v osrčju narave, lahko srečaš celo srno ali jelena na paši. Med tekom sama večkrat opazujem naravo in prisluhnem vetru v krošnjah. Da bi to doživetje približala tudi rekreativnim tekačem, jih vabim na 9. Triglav tek.«Tako kot preostali ambasadorji Triglav teka želi tudi Anamarija s svojo udeležbo na dogodku k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu spodbuditi čim več posameznikov.Poleg spodbude posameznikov h gibanju je dogodek posvečen tudi najranljivejšim članom naše družbe. »S projektom Triglav tek ob pomoči vrhunskih športnikov že vrsto let ozaveščamo širšo javnost o pomenu zdravega načina življenja. Dogodek obenem posvečamo tudi zdravstveni oskrbi najranljivejših med nami - novorojencev in bodočih mamic. Zato bomo v okviru dogodka tudi letos štirim porodnišničnim ustanovam namenili donacijo za boljšo oskrbo novorojenčkov,« je ob napovedi Triglav teka povedal, član uprave Zavarovalnice Triglav.Donacijo bodo tokrat prejeli Ginekološko-porodni oddelek Splošne bolnišnicePtuj, Ginekološko-porodniška služba Splošne bolnišnice Jesenice, Ginekološko-porodniški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota in Oddelek za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Izola.Vstop na osrednje prizorišče Triglav teka bo dovoljen vsem, ki bodo ob vhodu pokazali potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli-cepljeni-testirani). Edina izjema so otroci do dopolnjenega 15. leta, ki na dogodek pridejo v spremstvu ožjih družinskih članov oziroma skrbnikov. Udeležencem bo na voljo tudi brezplačno testiranje, ki ga lahko opravijo ob prevzemu startnih številk v četrtek, 9. 9., med 12. in 18. uro v digitalnem centru Triglav Lab (Dunajska 20, Ljubljana) ali v petek, 10. 9., med 16. in 19. uro na prireditvenem prostoru na Brdu pri Kranju. Tekači in obiskovalci Triglav teka bodo testiranje lahko opravili tudi na dan dogodka, med 7. in 13. uro, pred vhodom na prireditveni prostor.Ljubitelji rekreacije se na eno od petih tekaških preizkušenj 9. Triglav teka lahko prijavijo še do ponedeljka, 6. septembra, saj so organizatorji podaljšali prijavni rok. Poleg tega so prijave na izbrano tekaško traso možne tudi na dan dogodka na prireditvenem prostoru, a le do zapolnitve prostih mest.Za dobro vzdušje obiskovalcev, ki bodo na dogodku navijali za svoje najdražje, bo poskrbljeno s pestrim spremljevalnim programom. Medtem, ko se bodo tekači podali na progo, bo za otroke poskrbljeno z organiziranim varstvom in animacijo. Preostali obiskovalci pa se bodo lahko prepustili glasbenim ritmom Samuela Lucasa in vragolijam akrobatske skupine Dunking Devils.