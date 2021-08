Gol moraš znati zabiti miže. Če začneš iskati vrata, si prepozen

V nadaljevanju preberite:

Na praznik Marijinega vnebovzetja je tudi Gerd Müller odšel na potovanje proti nebu. Nogometna družina je v nedeljo zjutraj izgubila enega svojih največjih asov. Visok je bil le 1,76 metra, toda z eksplozivnostjo je bil kralj kazenskega prostora. Dobro ga je poznal doslej najboljši slovenski nogometaš Brane Oblak. Ljubljančan si je z njim delil slačilnico Bayerna ob koncu 70. let prejšnjega stoletja (1977–79), pogosto tudi sobo. »Ko sem enkrat ponoči iz omare v sobi nekaj vzel, se je name usul ducat steklenic. Od tega je bilo pol praznih in sploh nisem opazil, kdaj jih je spil. Včasih smo pili skupaj, toda on je pretiraval. Toda dokler je zabijal gole in zmagoval, so ga pustili pri miru,« se je legendarnega nogometaša spominjal Oblak.