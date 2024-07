Slovenci brezhibni v Evropi: Sanchez previdno zadovoljen

V nadaljevanju preberite:

Kakšen imeniten večer za slovenski klubski nogomet na evropskem odru! Olimpija in Maribor sta v prvih tekmah 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo odlično opravila svoji nalogi in v Stožicah ter Ljudskem vrtu s po 2:0 premagala Žitomir ter Universitateo. Povratni tekmi bosta v četrtek na Poljskem v Glivicah in v Romuniji v Craiovi. Kot zadnji je opozoril nase še Bravo, ki je v Mostarju premagal Zrinjski z 1:0.

Strategija trenerja Olimpije Victorja Sancheza po prvih 180 minutah ubira sadove s pragmatičnim pristopom, v nasprotju s pričakovanji o atraktivni in všečni Olimpiji. Temelj je čvrsta obramba, popolna osredotočenost na naloge in kompaktnost. Bo dovolj za povratno tekmo