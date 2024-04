Jan Oblak in soigralci z novim sistemom strli Girono

V derbiju 31. kola španskega nogometnega prvenstva je četrtouvrščeni Atletico Madrid ugnal tretjeuvrščeno Girono s 3:1 (2:1). Junak tekme je bil Antoine Griezmann z dvema goloma, dobro je branil tudi slovenski vratar Jan Oblak. Tekmo je bolje odprla Girona in že po štirih minutah vodila z golom Ukrajinca Artjoma Dovbika. Ta je 17. gol v sezoni dosegel po hitrem protinapadu.

Simeone: Vedno sem verjel, da niso pomembni sistemi

Še pred odmorom pa je Atletico obrnil izid. V 34. minuti je Griezmann najprej zadel z bele točke, potem ko je v gostujočem kazenskem prostoru z roko igral Miguel Gutierrez. Angel Correa je globoko v sodnikovem podaljšku prvega dela zaključil lepo akcijo, ki jo je začel Alvaro Morata, in povišal na 2:1. Končni izid je v 50. minuti z drugim golom na tekmi postavil Griezmann.

Angel Correa je takole zabil drugi gol za Atletico. FOTO: Thomas Coex/AFP

Artjom Dovbik je razveselil soigralce v majicah Girone. FOTO: Thomas Coex/AFP

Atletico je igral v novi postavitvi 3-5-2, kar je po tekmi komentiral tudi trener Diego Simeone: »Vedno sem verjel, da niso pomembni sistemi, ampak sposobnost njihove interpretacije. Danes nam je bilo težko uveljaviti sistem igre, kot smo si želeli, gostje so namreč zadeli v prvem napadu. Potem smo si opomogli, dobro nam je ustrezalo in vsak igralec, ki je vstopil v igri, je dal ekipi energijo in v drugem polčasu smo lahko celo povečali našo prednost.«