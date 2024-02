Kdo drug, kot Haaland

Norveški nogometni as Erling Haaland je glavna zgodba sobotnih tekem 24. kola angleške nogometne lige. Visokorasli napadalec se je na tekmi proti Evertonu vrnil k tistemu, kar zna najbolje, dajanju golov, dosegel je dva, z njima pa zagotovil svojemu Manchester Cityju zmago z 2:0.

Za Haalanda sta bila to prva gola po 28. novembru, ko je zadel v ligi prvakov proti Leipzigu, potem pa dva meseca manjkal zaradi poškodbe. Tekma proti Evertonu je samo dokazala, kako pomemben člen Cityja je Haaland, brez njega bržkone varovanci Pepa Guardiole ne bi strli trdne obrambe kluba iz Liverpoola, ki sicer na Etihadu, na katerem je City neporažen že na 22 tekmah v nizu, ni zmagal že od leta 2017.

»Nisem zastonj opozarjal, da zna biti Everton še kako nevaren. Že lani, ko nam je odščipnil dve točki, smo se o tem lahko prepričali. Tokrat smo se mučili z njegovo obrambno postavitvijo, v prvem polčasu govorica telesa ni bila prava, v drugem je bilo po nekaterih zamenjavah bolje. A brez Erlinga najbrž ne bi šlo. Spet se je izkazalo, kako pomembno je imeti igralca, ki zna izkoristiti predložek, zaključiti akcijo,« je po tekmi dejal Guardiola, trener ekipe, ki je zdaj nanizala deset zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Tudi tokrat je imela veliko terensko premoč, se je pa prvič po avgustu 2022 zgodilo, da v prvem polčasu ni imela niti enega udarca v okvir vrat.

Svojo premoč pa je vendarle kronala v 71. minuti, ko je Haaland po kotu in neposrečenem izbijanju žoge Evertonovih branilcev prišel do nje in silovitim udarcem premagal Jordana Pickforda. Norvežan je še enkrat udaril v 85. minuti, ko je izkoristil podajo Kevina De Bruyneja in postavil končni izid.

Z njim se je začasno prebil na prvo mesto prvenstvene razpredelnice, a ga moral kmalu spet predati Liverpoolu, ki je s 3:1 premagal Burnley, po polčasu je bilo 1:1. Gole za domače so dosegli Diogo Jota, Luis Diaz in Darwin Nunez. Dobrodošlo in sladko zmago zmago v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe, ki se uvrstijo v ligo prvakov, je zabeležil Tottenham, ki je na domačem igrišču strl odpor Brightona v sedmi minuti sodnikovega dodatka. Izid je bil 2:1, gosti so po prvem polčasu po zaslugi uspešno izvedene enajstmetrovke vodili, v 61. minuti je izenačil Pape Matar Sarr, tekmo pa je odločil rezervist Brennan Johnson.