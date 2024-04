Na igrišču bo pokalo kot v finalu lige prvakov

Derbi Olimpije in Maribora je največja nogometna tekma v slovenskem prostoru in tudi danes ob 18.30 v Stožicah ne bo nič drugače. Vijolični v Ljubljano prihajajo po nizu dobrih tekem in še niso povsem opustili misli, da bi do konca sezone Olimpijo še lahko prehiteli na drugem mestu prvenstvene lestvice. »Čaka nas pravi derbi, morda za navijače nekoliko manj, na igrišču pa zanesljivo,« ocenjuje Jernej Suhadolnik.

Večni derbi Olimpije in Maribora je bil osrednja tema tokratnega podkasta VAR. »Ne glede na to, kaj pravi lestvica je derbi vedno pomemben, nogometaši želijo vedno zmagovati, ob regionalnem naboju je motiv še večji. Maribor še vedno lahko ujame Olimpijo in to jim je vedno poseben izziv, Ljubljančani pa želijo vsaj nekoliko popraviti vtis, ki so ga pokvarili z visokim zaostankom za Celjem. Šlo bo za prestiž in bitko z vsemi razpoložljivimi možmi,« derbi z mariborskega zornega kota ocenjuje Siniša Uroševič.

Pod vodstvom Anteja Šimundže so Mariborčani naredili viden korak naprej in že uigravajo ekipo za prihodnje sezone. »V zadnjih 15 letih sta bili glavni vodili ambicioznost, to je zaščitni znak Šimundže, in taktična kultura. Ni lepše tekme kot derbi z Olimpijo za oceno, kdo je v Mariboru pravi, kdo lahko za ekipo krvavi. V podobnem položaju so tudi Ljubljančani, derbi prihaja v pravem trenutku za oba trenerja in tudi za gledalce,« o razlogih za napredek v Ljudskem vrtu meni Gorazd Nejedly in dodaja: »Z Iličićem, Soudanijem in Barišićem v postavi ne moreš igrati taktičnega nogometa, bunker nogometa.«

V Stožicah se obeta pravi derbi z odličnim nabojem na zelenici, vprašanje pa je, kako polne bodo ob terminu sredi tedna tribune nacionalnega štadona. Foto Jože Suhadolnik

Šimundža je najboljši trener v ligi

Izkušena Soudani in Josip Iličić sta ob remiju z Bravom (1:1) dobila nekaj oddiha pred dvobojem v Stožicah, domače navijače pa veseli vse boljši Raul Alexander Florucz. »On je zelo zanimiv igralec, levičar, ki prodira proti sredini igrišča in zabijajo zadetke, to so na nogometni tržnici najbolj iskani igralci. Podoben igralec je tudi Soudani. Olimpija je imela srečo, da so pravi čas odkrili Florucza in če bo zabil še dva, tri gole, ga bo težko zadržati, če bo ponudba zadovoljila vodstvo kluba. Olimpija ima mlajše, bolj potentne igralce, Maribor pa ima kombinacijo vrhunskega znanja in trenutno pravega ekipnega duha. So bolje vodeni kot Olimpija,« je prepričan Nejedly.

Preberite še intervju s Floruczom: V Sloveniji veliko bolje razmere in štadioni kot na Hrvaškem

»Dejstvo je, da je Ante Šimundža najboljši trener v ligi, zame o tem ni nobenega dvoma, zanj govori njegov življenjepis, to potrjujejo statistični podatki, tako da ni dvoma, da je Maribor bolje vodeno moštvo. Da so se ujeli v igri, je najbolj zaslužen prav Šimundža,« se strinja Suhadolnik, glede Florucza pa dodaja: »S prvim golom proti Domžalam je pokazal točno to, kar si ogledniki želijo videti. Po izgubljeni žogi ni odnehal, boril se je dalje in še enkrat prišel do žoge, nato jo je še lepo pospravil v mrežo. Gol je dal zaradi želje, predvidevanja in agresivnosti. Na tak način lahko prideš zelo daleč.«

Egoizem v ljubljanskem napadu

Tako vijolični kot zeleno-beli imajo glavne adute v napadu, a se po karakteristikah precej razlikujejo. »Olimpija ima z napadalci malo smole, tako Florucz kot Nemanja Motika najprej razmišljata o golu, šele nato o podaji. Pri Mariboru je drugače, Barišić prodira in išče podajo, Soudani se dobro odkriva in čaka, da ga poišče Josip Iličić. Pri Olimpiji sta dva napadalca egoista in za tretjega Admirja Bristrića, ki bi po profesiji moral biti egoist, nato zmanjka žog, ki bi jih lahko spremenil v zadetke,« pomanjkanje kolektivne igre v napadu Ljubljančanov izpostavlja Nejedly.