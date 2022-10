Prek Benjamina Šeška med elito tudi Chelsea

Že pred predzadnjim kolom skupinskega dela nogometne lige prvakov so si napredovanje v osmino finala danes priigrali Bayern, Brugge, Manchester City, Napoli in Real Madrid, sinoči pa so jim pridružili še Paris SG, Benfica, Borussia Dortmund in Chelsea. Londončani so v Salzburgu premagali moštvo slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška z 2:1 in mu zadali prvi poraz po 40 domačih tekmah v vseh tekmovanjih.

Uspešnejši od Šeškovega moštva je bil tokrat klub Kevina Kampla, Leipzig. Na svojem štadionu je s 3:2 ugnal branilca naslova Real Madrid, ki je nastopil brez nekaterih članov udarne enajsterice; med drugimi so manjkali Karim Benzema, Luka Modrić in Federico Valverde. S točko v Glasgowu je vendarle Šahtar ohranil možnosti za uvrstitev v osmino finala, saj bo v zadnjem kolu gostil Salzburg.

V skupini G sta se Borussia iz Dortmunda in Manchester City razšla brez golov (Erling Haaland je v angleški ekipi igral do polčasa), gosti pa so prek Riyada Mahreza zapravili enajstmetrovko.

V skupini H sta si napredovanje zagotovila PSG in Benfica, oba imata po današnjih zmagah po 11 točk.

Benjamin Šeško (desno) je vstopil proti Chelseaju v igro v 61. minuti pri rezultatu 1:1. FOTO: Joe Klamar/AFP

Izidi 5. kola lige prvakov:

Skupina E

Salzburg : Chelsea 1:2 (Adamu 48.; Kovačić 23., Havertz 64.), Dinamo Zagreb : Milan 0:4 (Gabbia 39., Leao 49., Giroud 59/11-m, Ljubičić 69./avt.).

Vrstni red: Chelsea 10, Milan 7, Salzburg 6, Dinamo 4.

Skupina F

Celtic : Šahtar 1:1 (Giakoumakis 34.; Mudrik 58.), Leipzig : Real Madrid 3:2 (Gvardiol 13., Nkunku 18.., Werner 81.; Vinicius jr. 44., Rodrygo 90+3/11-m).

Vrstni red: Real 10, Leipzig 9, Šahtar 6, Celtic 2.

Skupina G

Sevilla : København 3:0 (En-Nesyri 61., Isco 88., Montiel 90+2), Borussia D : Manchester City 0:0.

Vrstni red: Manchester City 11, Borussia D. 8, Sevilla 5, København 2.

Skupina H

Benfica: Juventus 4:3 (Silva 17., Mario 28/11-m, Silva 35., 50.; Kean 21., Milik 77., McKennie 79.), Paris SG: Maccabi 7:2 (Messi 19., 45., Mbappe 32., 64., Neymar 35., Goldberg 67(avt., Soler 84; Seck 38., 51.)

Vrstni red: Paris SG in Benfica po 11, Juventus in Maccabi po 3.