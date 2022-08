Tekmece sta dobila tudi Žan Medved in Žiga Lipušček

Žan Medved in Žiga Lipušček bosta edina slovenska nogometaša v skupinskem delu konferenčne lige. Danes sta na žrebu v Istanbulu dobila tekmece, in sicer bo Medvedov Slovan Bratislava igral v skupini H z Baslom, Žalgirisom in Pjunikom, Lipuščkov RFS pa v skupini A z Bašakšehirjem, Fiorentino in Hearts.

Skupinski del se bo začel 8. septembra, končal pa 3. novembra. Tekme za osmino finala bodo 16. in 23. februarja, osmina finala bo 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale 11. in 18. maja, finale pa bo 7. junija v Pragi. Zmagovalec si bo zagotovil igranje v skupinskem delu evropske lige v sezoni 2023/24.

Preboj v skupinski del je vsakemu klubu prinesel 2,94 milijona evrov, zmaga v skupinskem delu pomeni 500.000 evrov, neodločen izid pa 166.000 evrov.

Skupine konferenčne lige:

Skupina A: Istanbul Bašakšehir, Fiorentina, Hearts, RFS.

Skupina B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.

Skupina C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Dunaj, Lech Poznanj.

Skupina D: Partizan, Köln, Nice, Slovacko.

Skupina E: Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro-1.

Skupina F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens.

Skupina G: Slavia Praga, Cluj, Sivasspor, Ballkani.

Skupina H: Basel, Slovan Bratislava, Žalgiris, Pjunik.