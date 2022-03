Slivnik samozavestno v boj za najvišja mesta v Pekingu

Tradicionalno nadaljevanje olimpijskega športnega festivala še z drugim delom za najboljše športnike invalide bo imelo tudi v zimski izvedbi slovensko zastopstvo, na Kitajskem bo sodeloval alpski smučar Jernej Slivnik. Slovenska odprava v Peking 2022 se je na igre odpravila danes z brniškega letališča. Slavnostno odprtje iger bo v petek, Slivnika nastopa v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, čakata 10. in 12. marca.

Najboljši slovenski parasmučar Slivnik lahko nastop na že svojih drugih igrah pričakuje optimistično, tudi zaradi uspehov v tej sezoni. Na januarskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju je bil namreč četrti in sedmi, s čimer je napovedal boj za visoka mesta tudi na igrah v Pekingu.

»Pritiska si zaradi teh voženj na Norveškem ne želim nalagati. Sta bolj dobri potrditvi in napoved za Kitajsko, si pa želim to seveda prenesti tudi na igre,« je na brniškem letališču pred odhodom dejal Slivnik. »Ne glede na to, kaj se dogaja po svetu, se s tem ne želim obremenjevati. Imam ekipo, ki počne stvari, da sem čim bolj neobremenjen, da se lahko osredotočim samo na smučanje. Mislim, da sem se do zdaj dobro izogibal vsemu temu in upam, da bo šlo tako tudi naprej,« je mladi smučar napovedal, kako se loteva priprav na igre.

Na poti tudi bakla za paraolimpijske igre V Pekingu je v sredo krenila na pot tudi bakla za paralimpijske igre, poročajo agencije. Kot je poročala kitajska televizija, je bakla svojo pot začela v Nebeškem templju, kjer so združili več bakel, da je zagorela še paraolimpijska. Bakla bo po podatkih organizatorjev obiskala tri območja, kjer gostijo igre, nato pa bodo z njo v petek prižgali ogenj na odprtju paraolimpijskih iger na nacionalnem stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu. Baklo bo nosilo 565 ljudi, petina med njimi pa ima telesne okvare.

Kljub mladosti, star je 21 let, kitajske igre zanj ne bodo prve v karieri, saj je tekmoval že tudi v Pjongčangu leta 2018. Takrat je v slalomu dosegel 12. mesto, v veleslalomu je odstopil. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 pa je bil deseti v slalomu ter 17. v veleslalomu. Vodja ekipe na Kitajskem bo Roman Jakič, ki se zaveda, da bodo igre posebne, ne le zaradi koronskih razmer, ki krojijo športne dogodke zadnja leta, pač pa tudi zaradi izbruha vojne v Ukrajini.

Prvi nastop na četrtkovem veleslalomu

»Zgodba je nekoliko žalostna, ker je vojna v Ukrajini. Kar pa se tiče priprav in odhoda, pa je vse pod kontrolo. Zdravi smo vsi, razen našega zdravnika, ki je ostal doma, ker je zbolel. V petek je odprtje, potem se pripravljamo na oba Jernejeva nastopa. Vedno je dobro, da so pred nami olimpijci, ker dobimo nekaj dodatnih informacij. A načeloma poteka vse dobro, če si v mehurčku in olimpijski vasi. Računam, da bodo, kar se tiče logistike, Kitajci delali z odliko. Vse, kar smo se dogovorili doslej, je držalo,« je o tej posebni plati iger dejal Jakič.

V ekipi je letos tudi nekdanji paralimpijec Gal Jakič, ki zdaj sodeluje s Slivnikovo ekipo. »Z Jernejem smo delali na začetku, mu dajali vsebinsko podporo, potem pa, ko sta s trenerjem Romanom Podlipnikom postala samostojna ekipa, je bila moja takratna vloga bolj motilec kot pomoč. Zdaj skušam v stranski vlogi pomagati, kjer lahko. Roman je super trener, Jernej pa tekmovalec. Želim jima dobre igre, jaz pa bom pomagal, kjer bom lahko,« je povedal Gal Jakič.

Slivnik je sprva nameraval nastopiti tudi v superveleslalomu, a nato zaradi bolezni ni mogel oditi na tekme svetovnega pokala, kjer bi lahko dobil potrebne točke za nastop. Tako mu ostajata preizkušeni disciplini, slalom in veleslalom. Začel bo s slednjim, ki bo 10. marca na sporedu ob 2.30 in 6. uri zjutraj po slovenskem času, dva dni pozneje pa bo (ob 2.30 in 5.30) na vrsti še slalomska tekma.