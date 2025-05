Video: »Dan po operaciji sem se najprej zapeljal na hot dog«

Gregor Kozjek FOTO: Jože Suhadolnik

Gregor Kozjek je imel vse življenje težave z zobmi – bili so krhki in lomljivi. Vse se je začelo že v najstniških letih, pri 48 pa je spoznal, da tako ne bo šlo več naprej. Čeprav so mu starši že od malih nog vcepili skrb za higieno in zdrave zobe, ni bilo dovolj. Genetika je bila močnejša, težave so se z leti stopnjevale, sledilo je nekaj slabih izkušenj v različnih ambulantah in na koncu obupanost, da zanj sploh obstaja dobra rešitev. Na srečo ga je na koncu prepričal oče, Ciril Kozjek, ki je pred leti sprejel odločitev , ki mu je popolnoma spremenila življenje: prepustil se je genialnosti dr. Zdenka Trampuša . »Ko sem videl očeta, kako je zadovoljen, sem se tudi sam odločil, da želim spremembo,« nam je povedal Gregor, ki danes, nekaj mesecev po prvem obisku pri dr. Trampušu, žari in kar ne more skrivati nasmeha. »Življenje se mi je res popolnoma spremenilo. Tudi jaz sem drugačen, bolj samozavesten.«

Za kakšno spremembo se je odločil? Kakšno rešitev mu je ponudil dr. Trampuš?

Slabe izkušnje iz preteklosti so bile krive za (pre)dolgo odlašanje

FOTO: Jože Suhadolnik

»Gospod Kozjek je k nam prišel s precejšnjim strahom in nezaupanjem do naše stroke – torej do zobozdravstva. Če pacienta ne obravnavaš kot človeka, ampak kot številko, potem dobiš tak rezultat – prestrašenega pacienta z zelo slabim stanjem in uničenimi zobmi,« se prvega srečanja z Gregorjem Kozjekom spominja dr. Zdenko Trampuš, ki v svoji kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu zdravi najbolj kompleksne primere brezzobosti. Gregor Kozjek je tisti primer pacienta, ki je že obupal nad tem, da bi kdaj lahko normalno jedel in se smejal – vse dokler ni sedel na stol znamenitega mojstra implantologije.

»Njegovo stanje je zahtevalo drugačen pristop, tudi glede na njegovo starost, saj je še razmeroma mlad,« nadaljuje dr. Trampuš. Želel je obdržati čim več njegovih zob, hkrati pa pustiti prostor za prihodnost. »Zobozdravniki moramo biti vizionarji vašega zdravja in vaše prihodnosti, saj si ne moremo domišljati, da bomo enkrat nekaj naredili in bo trajalo za vedno.« S to predpostavko je skupaj s svojim timom sodelavcev sestavil načrt zdravljenja, ki je predvideval deset obiskov. »V teh obiskih smo se zadev lotili sistematično, strukturirano. Dosegli smo čudovit rezultat, torej bleščeč in bel nasmeh.«

Po prvem obisku je Gregor prejel načrt, torej pot do cilja, v katerem uživa danes. »Že po prvem obisku pri dr. Trampušu sem bil 120-odstotno prepričan, da sem prišel na prava vrata.« In to zaupanje v strokovnost celotne ekipe je od obiska do obiska samo še naraščalo.

dr. Zdenko Trampuš na leto opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov. FOTO: Jože Suhadolnik

Že po prvi operaciji je dobil odlične začasne zobe

Dr. Trampuš je gospodu Kozjeku obnovil vse tiste zobe, ki jih je lahko rešil, druge pa nadomestil z vrhunskimi implantati. »Zaradi pomanjkanja kosti v zgornji čeljusti smo uporabili t. i. lobanjske oziroma pterigoidne implantate, ki so nam služili kot skrajni nosilci, spredaj smo na vsaki strani vstavili še po dva implantata, da smo zagotovili tako imenovane žvečilne centre.« Na ta način niso poskrbeli le za lep videz novega nasmeha, ampak takšno funkcionalnost, kakršne Gregor do zdaj sploh še ni poznal.

Ena večjih prednosti zdravljenja brezzobosti v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je nedvomno tudi ta, da pacient domov nikoli ne odide brez zob, saj dobi začasne – ti pa so lepi, trdni in popolnoma naravnega videza. »Že ko sem prišel domov po prvi operaciji, so me prijatelji in znanci vprašali, ali imam že nove zobe.« In že ta prvi korak je potrdil, da bo končni rezultat popoln.

dr. Trampuš zna vzpostaviti sproščen odnos zaupanja s svojimi pacienti. FOTO: Jože Suhadolnik

»Prepričali so me njegov odnos, strokovnost, vljudnost, prijaznost cele ekipe, ki sem jo spoznal pozneje. Res se nisem napačno odločil.« (Gregor Kozjek)

Gregor je v pol leta imel kar tri operacije, vse so potekale pod analgosedacijo, torej v stanju polzavesti. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA namreč izstopa tudi po tej storitvi in tako pacientom olajša odločitev za posege, saj je prav strah eden glavnih razlogov, da marsikdo tako dolgo odlaša. Po operaciji ni bilo nobenih težav – v spaju znotraj klinike so poskrbeli za njegovo dobro počutje in za to, da bo oteklina minimalna, dobil je tudi protibolečinske tablete. Okrevanje je potekalo neverjetno hitro. Že dan po operaciji – prvo noč je celo prespal v apartmaju klinike – se je sam odpeljal domov in se vmes ustavil pri kiosku, kjer so prodajali hot doge. »Lačen sem bil. Med žvečenjem sem seveda pazil, ampak dejansko nisem imel težav.«

Življenje z nasmehom filmskega zvezdnika

Gregor Kozjek se rad vrača v Zagreb, v kliniko, kjer so poskrbeli za tako veliko spremembo v njegovem življenju. »Zdaj bom na obiske hodil približno enkrat na leto, kar mi sploh ni odveč.« Zlasti ker se je na vse člane ekipe zelo navezal, stkali so svojevrsten odnos, kjer vladata toplina in zaupanje. »Počutim se kot nov človek. Prej sem se ves čas bal predsodkov. Nisem se smejal, skrival sem zobe, ker so bili res slabi.« Ker veliko dela z ljudmi, saj ima svojo vrtnarijo, je bila zadrega ob stiku s strankami včasih kar velika. »Vsi najprej opazijo zobe.« A danes je drugače – Gregor je nasmejan in prav rad pokaže, kako se mu zobje bleščijo. »Končno lahko normalno jem in ugriznem tudi v kakšno bolj trdo hrano. Tudi fiziognomija obraza se mi je popolnoma spremenila, saj je bil moj ugriz prej čisto napačen. Zdaj so mi tudi to popravili.«

Danes torej brez zadrege samozavestno komunicira s svojimi strankami, ki so takoj opazile spremembo.

In kakšno življenje lahko zdaj pričakuje? »Lepo in bleščeče,« pravi dr. Trampuš in opozori: »A to je najbolj odvisno od njega samega. Kar se zob tiče – če bomo skupaj skrbeli za njih, bodo zagotovo z njim živeli še naslednjih 10 do 15 let. Seveda pa je ključna njegova osebna ustna higiena, tisti minimum, ki vključuje ščetkanje zjutraj in zvečer. Zobna ščetka je naš osnovni prijatelj, s katerim se moramo vsakodnevno 'družiti' dvakrat na dan.«

FOTO: Jože Suhadolnik

»Lep in funkcionalen nasmeh je pomemben zaradi tega, ker vsak, ki te pogleda, najprej pogleda v obraz. Te vidi, kakšne imaš zobe, in po zobeh te upravičeno ali neupravičeno obsojajo oziroma vidijo.« (Gregor Kozjek)

Zobni vsadki so ena večjih revolucij v stomatologiji

»V zadnjih 50–60 letih je to zagotovo najboljši dosežek znanosti in tehnologije, ki ga imamo na voljo, da lahko pomagamo svojim pacientom,« pravi dr. Trampuš, ki je prepričan, da so implantati najboljša izbira za pacienta, ki mu manjkajo zobje. »Z vsadki pacientom zagotovimo stalne, fiksne zobe. Z implantati dosežemo udobno žvečenje in naraven videz zob. Implantati so 'umetna noga', če tako rečemo – a najboljša umetna noga, ki jo lahko danes ponudimo pacientu kot rešitev.«

FOTO: Jože Suhadolnik

Z inovativnimi pristopi so danes dosegljivi skoraj vsem pacientom. »Smo center, ki je že pred približno 15 leti začel s postopki All-on-4, pozneje pa sem jih nadgradil še z zigomatskimi implantati, ki segajo do ličnic oziroma ličnih kosti, z bazalnimi oziroma pterigoidnimi implantati in z drugimi vrstami implantatov, ki jih največkrat uporabimo za nadomeščanje manjkajočih zob v spodnji čeljusti. Ti zahtevajo popolnoma drugačen pristop – niso konfekcijski implantati, ampak jih je treba individualno prilagoditi glede na današnjo tehnologijo in posnetek CBCT (3D rentgen). Vsak implantat mora biti prilagojen točno določenemu mestu v ustih,« revolucionarnost metod, ki jih uporabljajo v njegovi kliniki, opisuje dr. Trampuš. »Tehnologija torej napreduje in mi moramo biti v koraku s časom, da lahko uspešno rešujemo vse večje izzive, ki jih prinaša sodobna dentalna medicina.«

V kliniki ponujajo kar šest vrst zobnih vsadkov – od enostavnih do sofisticiranih rešitev, kot so metoda All-on-4 in zigomatični vsadki. Vsaka vrsta vsadkov zagotavlja različne prednosti, ki pacientom omogočajo, da si povrnejo naraven nasmeh in funkcionalnost.

Izkoristite izjemno priložnost za lep nasmeh. FOTO: Jože Suhadolnik

