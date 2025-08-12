Isakova saga postaja vse grša, bo ostal brez nogometa ali izsilil rdeči dres?

Najboljši napadalec Alexander Isak je odločen, da ne bo več igral za Newcastle United – tudi če se bo prestopni rok zaključil in bo ostal v klubu. Kot poroča The Athletic, naj bi Šved že zapustil svoj dom v Newcastlu. Kako se bo končala še ena saga pred začetkom premier league, ki jo bosta v petek odprla Liverpool in Bournemouth? Bo Isak, skorajšnji tekmec Slovencev v kvalifikacijah za SP, izsilil prestop v Liverpool ali bo vso sezono na hladnem? Liverpoolovi navijači so v šali sprožili kampanjo Free Isak (osvobodite Isaka), medtem pa Newastlovi sežigajo njegove drese ...

Srake so 1. avgusta zavrnile Liverpoolovo ponudbo v višini 125 milijonov funtov za Isaka, nakar so rdeči izjavili, da so pripravljeni odstopiti od dogovora. Liverpool je prav tako okrepil prizadevanja za nakup 25-letnega branilca Crystal Palacea in angleške reprezentance Marca Guehija.

S trenerjem Eddiejem Howom sta se znašla na nasprotnih bregovih. FOTO: Lee Smith/Reuters

Trener Newcastla Eddie Howe je po porazu proti Atleticu Madrid na prijateljski tekmi dejal, da je glede Isakove prihodnosti »vse odprto«, vendar je poudaril, da je »jasno«, da napadalca »ne more vključiti« v svoje trenutne načrte. Zato se pričakuje, da bo Isak v soboto izpustil uvodno tekmo Newcastla v premier ligi proti Aston Villi.

Nekdanji napadalec Borussie Dortmund je zaradi »lažje« poškodbe stegenske mišice izpustil Newcastlovo predsezonsko turnejo po Daljnem vzhodu. Nato je samostojno treniral pri nekdanjem klubu Real Sociedadu, preden se je prejšnji teden vrnil v Anglijo.

Grealish okrepil Everton Angleški nogometni prvoligaš Everton je dobil veliko okrepitev za novo sezono, ki se bo začela ta konec tedna. Klub iz Liverpoola si je do konca sezone od Manchester Cityja izposodil Jacka Grealisha. »Zelo sem vesel prestopa v Everton. Zame je to ogromen korak. Gre za izjemen klub z izjemnimi navijači,« je Grealish popihal na dušo novim delodajalcem. »Takoj ko sem govoril s trenerjem, sem vedel, da je to edini klub, v katerega si želim. Navijači so me na družbenih omrežjih zasuli s sporočili, tako da je bil to še eden od razlogov, zakaj sem izbral Everton,« je dodal nogometaš, ki je leta 2021 za takratni britanski rekord 117,5 milijona evrov iz Aston Ville prestopil v Manchester City.

Isak, ki je v prejšnji sezoni dosegel 27 golov na 42 tekmah v vseh tekmovanjih, ima še tri leta veljavno pogodbo s klubom s severovzhoda Anglije.

Isak je v zadnji sezoni osvojil ligaški pokal. FOTO: Scott Heppell/ Reuters

Newcastle je bil neuspešen pri več poskusih, da bi to poletje pripeljal napadalce, saj se je Liam Delap odločil za prestop k Chelseaju, Benjamin Šeško je izbral Manchester United, Hugo Ekitike pa se je preselil k Liverpoolu. Še vedno pa ostaja zanimanje za napadalca Brentforda Yoaneja Wisso, ki je julija zapustil predsezonske priprave čebel na Portugalskem zaradi želje po prestopu k Newcastlu. A 28-letnik se je prejšnji teden vrnil na treninge prve ekipe po konstruktivnih pogovorih z glavnim trenerjem Keithom Andrewsom.

Kot piše BBC, napadalec iz Demokratične republike Kongo še vedno želi prestopiti k Newcastlu, če bi se kluba dogovorila za odškodnino. Howova ekipa je tudi blizu podpisa pogodbe z branilcem Milana Malickom Thiawom. Nemški osrednji branilec naj bi v nedeljo zvečer priletel v Tyneside, da bi zaključil svoj prestop na St James' Park v vrednosti 34,62 milijona funtov.