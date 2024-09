Od vetra do sonca: Petrolova vizija za ogljično nevtralno prihodnost

S projektom Petrol Green na prodajna mesta in druge lastne objekte nameščajo sončne elektrarne – tako zasledujejo zadane cilje, da bodo do leta 2025 zmanjšali ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 %. »Cilj projekta je, da bi dosegli čim višjo stopnjo samooskrbe na posameznih lokacijah in celovito upravljanje energije na lokacijah v kombinaciji s sončnimi elektrarnami, baterijskimi hranilniki in polnilnicami za električna vozila,« nam v pogovoru pove Borut Bizjak, direktor proizvodnje energije v Petrolu.

Borut Bizjak: »Partnerstva z lokalnimi skupnostmi so bistvena za uspeh projekta«

Petrol Green je eden od strateško najpomembnejših projektov družbe Petrol. S tem postajajo vedno bolj samooskrbni. »V Skupini Petrol največ zelene električne energije trenutno proizvedemo iz vetrnih elektrarn. Z njimi proizvajamo in zagotavljamo zeleno energijo za lastne potrebe, za naše poslovne partnerje in naše odjemalce. Poleg nadaljnjega razvoja vetrnih elektrarn razvijamo tudi projekte geotermalne energije, sonca in proizvodnje vodika,« o projektu v uvodu pove Borut Bizjak.

V Sloveniji je že 100 prodajnih mest opremljenih s sončno elektrarno, trenutno je v izvedbeni fazi več kot 50 lokacij, v pripravi na izvedbo pa še 50 do 60 lokacij. »Skupna inštalirana moč že nameščenih elektrarn je 5,2 MW, skupno proizvedejo približno 5,6 MWh letno. Na ta način smo zmanjšali emisije CO 2 za približno 2000 ton na leto,« v nadaljevanju pojasni podrobnosti projekta in razsežnosti tudi zunaj naših mejah.

Projekt ima kar široke ambicije, saj se z njim širite zunaj slovenskih meja. Lahko opišete širitev na Hrvaško, v Srbijo in BiH?

Enako kot v Sloveniji projekt že teče na Hrvaškem s prvim paketom 20 lokacij, v Srbiji so prve lokacije že v izvedbi, enako tudi v BiH.

»Z energetsko tranzicijo ustvarjamo zeleno prihodnost in pomembno prispevamo k zaščiti okolja, v katerem živimo. In vse to, kar počnemo za naše partnerje, kupce in odjemalce, počnemo tudi zase.« (Borut Bizjak)

Kakšni so ključni tehnološki in operativni izzivi pri implementaciji in upravljanju tako velikega števila sončnih elektrarn na različnih prodajnih mestih?

Digitalizacija, brez katere ni celovitega in učinkovitega upravljanja številnih in razpršenih virov proizvodnje.

Ali sodelujete s kakšnimi lokalnimi skupnostmi ali drugimi podjetji pri operacijah Petrol Green, in če da, kakšne so koristi teh partnerstev za projekt?

V Petrolu delujemo pri številnih projektih na področju proizvodnje energije, učinkovite rabe energije, energetskem pogodbeništvu in zagotavljanju prihrankov, pri projektih javne razsvetljave, e-mobilnosti in tako naprej. Pri teh projektih seveda sodelujemo z občinami in poslovnimi partnerji.

Predvsem z vse večjim številom električnih vozil se povečuje potreba po energiji in s tem pomembnost celostnega upravljanja energije, v kombinaciji sončnih elektrarn, baterijskih hranilnikov in e-polnilnic. Za celovito upravljanje energije na posamezni lokaciji postajajo hranilniki električne energije vedno bolj pomembni in v okviru projekta so predvideni predvsem na lokacijah z e-polnilnicami.

Petrol je družbi s svojo strategijo razvoja do leta 2025 obljubil, da bo soustvaril zeleno prihodnost in pomembno prispeval k zaščiti okolja, v katerem živimo. Cilji so jasno začrtani: zmanjšati ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 %.

E-mobilnost zahteva hitro in učinkovito mrežo polnilnic

Z vsem večjim številom električnih vozil je Petrol aktivno pristopil k oblikovanju učinkovite in celovite rešitve za e-mobilnost. S projektom Petrol Green napajajo tudi električne polnilnice.

Ni pomembna torej le dobro razpršena mreža električnih polnilnic, ključno je tudi optimizirano upravljanje električne energije – postavljanje sončnih elektrarn in shranjevanje energije v hranilnike.

»V Petrolu in našem hčerinskem podjetju ATET se aktivno prilagajamo hitrim spremembam v mobilnosti z uvedbo celovitih rešitev, ki podjetjem in posameznikom omogočajo enostaven prehod na trajnostno mobilnost. To vključuje gradnjo mreže električnih polnilnic po Sloveniji in širši regiji, uvajanje novih digitalnih platform, ki omogočajo enostavno upravljanje in spremljanje polnjenja električnih vozil ter upravljanje voznih parkov,« prilagajanje Petrola na hitre spremembe v mobilnosti oriše Anže Ovijač, vodja prodaje pri podjetju Atet, članu skupine Petrol.

»Prihodnost e-mobilnosti vidimo kot pomemben steber trajnostnega razvoja, ko bodo električna vozila in napredne rešitve za polnjenje postajali vse bolj dostopni in razširjeni,« pa vizijo Petrola pojasni Polona Pirnat, vodja ekipe mobilnosti v Petrolu.

V nadaljevanju naša sogovornika opišeta prihodnost mobilnosti na slovenski in svetovni ravni ter Petrolove rešitve za zasebnike in podjetja.

Polona Pirnat: »Naš cilj je omogočiti brezskrbno e-mobilnost, prilagojeno potrebam uporabnikov«

Kakšna je vaša mreža električnih polnilnic v Sloveniji in kakšne bodo te številke v prihodnosti? Kje lahko uporabniki poiščejo vaše električne polnilnice?

Petrol trenutno upravlja 528 električnih polnilnic v regiji, na katerih je bilo v prvih osmih mesecih letošnjega leta prenesenih več kot 3,9 GWh energije. Polnilnice so na naših prodajnih mestih ob avtocesti in zunaj avtocest, v mestnih, trgovskih in turističnih središčih, športnih centrih, parkiriščih itd. Pri umeščanju polnilnic je lokacija postavljanja izjemnega pomena.

Poiščite lokacije Petrolovih polnilnic v mobilni aplikaciji in spletni aplikaciji OneCharge, ki je dostopna tudi s spletne strani Petrol mobilnost.

Ali opažate povečevanje povpraševanja po določenih vrstah polnilnic, kot so hitre polnilnice, in kako se prilagajate tem trendom?

Glavna osredotočenost Petrola v naslednjem obdobju bo vzpostavitev ustrezne ultra hitre polnilne infrastrukture na avtocestah, hitre in običajne polnilne infrastrukture v večjih mestih in pred trgovskimi centri, tako v Sloveniji kot na hrvaškem trgu. Zgolj v letu 2024 nameravamo postaviti 25 ultra hitrih polnilnic ob avtocestah na 18 lokacijah. Del novopostavljene polnilne infrastrukture bo namenjen tudi polnjenju tovornih vozil.

S tem se odzivamo na potrebe uporabnikov električnih vozil in zasledujemo tehnološki napredek električnih vozil oziroma zmožnosti ultra hitrega polnjenja. Lokacije so skrbno izbrane tam, kjer se vozniki zadržujejo krajši čas, opravijo hitro polnjenje in čim prej nadaljujejo pot.

»V naslednjih nekaj letih načrtujemo postopno širitev mreže polnilnic v skladu z razvojem e-mobilnosti, pri čemer je še vedno velik vplivni dejavnik delež električnih vozil na lokalnih trgih v regiji in tudi v Evropski uniji.« (Polona Pirnat)

V Petrolu bomo nadaljevali vlogo vodilnega partnerja na tej poti predvsem z nadaljnjim razvojem infrastrukture za e-mobilnost, kar vključuje širitev mreže električnih polnilnic in ponudbo uporabniku prijaznih paketov polnjenja, v fokusu pa imamo tudi celovite storitve, kot so prilagodljivi najemi in upravljanje električnih vozil ter integracija polnilnih rešitev v podjetja in domove. Naš cilj je omogočiti brezskrbno e-mobilnost, prilagojeno potrebam uporabnikov, s preprosto uporabo, fleksibilnimi modeli lastništva in podporo pri prehodu na bolj trajnosten način mobilnosti za podjetja in posameznike.

Anže Ovijač: »Elektrifikacija flote ni vedno smiselna za celoten vozni park«

Če bi neko podjetje razmišljalo o elektrifikaciji svoje flote, kakšne storitve jim ponujate, da bi jim olajšali prehod na e-mobilnost?

Upravljanje voznih parkov je proces, ki v začetni fazi zahteva, da se dodobra spoznamo z naročnikom, preverimo njihove potrebe in želje na področju mobilnosti ter skupaj pripravimo akcijski načrt oz. plan izvedbe. Elektrifikacija flote ni vedno smiselna za celoten vozni park, saj je včasih (glede na potrebe podjetja) bolj smotrno razmišljati o kombinaciji različnih vozil.

Podjetjem, ki še niso preizkusila vožnje z električnimi vozili, omogočamo testno vožnjo s kratkoročnimi najemi, da tudi v praksi spoznajo način vožnje in polnjenja. Če imajo podjetja presežna sredstva, jim pomagamo pri izbiri in nakupu električnih vozil, v nasprotnem primeru pa jim pripravimo izračune dolgoročnih poslovnih najemov skupaj s paketi polnjenja in z vzpostavitvijo polnilnic doma in v podjetju.

Za lažji prehod na trajnostno mobilnost s storitvijo kratkoročnega najema omogočamo tudi uporabo vozil z notranjim zgorevanjem za premagovanje večjih razdalj v kratkem časovnem obdobju.

Poslovni najem vozil je ugodnejši od nakupa vozil v primerih, ko želi podjetje ohraniti dobro likvidnost in se izogniti začetnim investicijam za nakupe vozil. Najemnina vključuje tudi vzdrževanje, zavarovanje vozila in storitve »od vrat do vrat«, kar pomeni manj skrbi za podjetja in predvidljive stroške.

Poleg tega vozila hitro izgubljajo vrednost, zlasti v prvih nekaj letih, kar je tveganje pri prodaji vozila. V primeru poslovnega najema to tveganje prevzame najemodajalec, podjetje pa se izogne težavam in stroškom, povezanim s prodajo rabljenega vozila, kar je lahko zamudno in finančno neugodno.

Največja prednost pri poslovnem najemu pa je fleksibilnost, saj podjetje po izteku pogodbe lahko enostavno zamenja vozilo za novejši model, kar je še posebej pomembno, če je treba slediti hitrim spremembam v tehnologiji ali predpisom glede izpustov.

»Z inovativnimi pristopi uspešno optimiziramo manjše in večje vozne parke, ponujamo fleksibilne kratkoročne najeme vozil, dolgoročnim najemom vozil pa dodajamo nove rešitve – vključno s storitvami 'od vrat do vrat', polnilno infrastrukturo in paketi polnjenja vozil na poti – kar omogoča mobilnost brez visokih investicijskih stroškov.« (Anže Ovijač)

Je e-mobilnost po vašem mnenju edina realnost prihodnosti?

E-mobilnost je pomemben del prihodnosti, usmerjene k zagotavljanju trajnostne in okolju prijazne mobilnosti, posebno v primeru Petrolovih polnilnic, ki bodo napajane izključno z energijo iz obnovljivih virov, predvsem sonca in vetra. Pri tem pa je treba upoštevati razvoj tudi drugih alternativnih oblik pogona, kot so vodikova tehnologija, izboljšane hibridne rešitve in druge inovacije na področju trajnostnega prevoza.

Kombinacija e-mobilnosti skupaj z obstoječimi in novimi tehnologijami ter razvojem storitev, ki še bolj stremijo k prilagodljivim oblikam najema vozil, pa bo tista, ki bo ponudila celostno podporo naročniku.

