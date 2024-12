Odgovorno investiranje: pot, ki združuje finančni uspeh in trajnostno vizijo

V družbi Triglav Skladi si prizadevajo za odgovorno investiranje, ki presega zgolj finančne cilje in vključuje skrb za družbo in okolje. S politiko odgovornega investiranja, ki temelji na trajnostnih dejavnikih, in vzajemnimi skladi, ki sledijo trajnostnim vidikom, podjetje postavlja nove standarde v finančni industriji v Sloveniji in širše v regiji.

Prihodnost vlaganja bo zaznamovana z iskanjem trajnostnih priložnosti, medtem ko bo potreba po prilagajanju globalnim in lokalnim trendom oblikovala dinamiko naložbenih odločitev. V podkastu medijske hiše Delo smo se z Andrejem Petkom, članom uprave Triglav Skladov, pogovarjali o novih izzivih finančne industrije, ki jo vse bolj določajo trajnostni vidiki. Kot poudarja Petek, je uresničevanje družbene in okoljske odgovornosti edina pot za naprej – ne le za naš planet, ampak tudi za dolgoročni uspeh podjetij.

Vloga globalnega upravljavca premoženja

FOTO: Marko Feist

V Triglav Skladih se zavedajo pomembnosti trajnostnih vidikov, ki prinašajo vlagateljem in upravljavcem premoženja obilo priložnosti, a tudi izzivov. Kot globalni upravljavec premoženja svojim strankam omogočajo dostop do naložbenih priložnosti po vsem svetu, ki ustrezajo trajnostnim kriterijem. Tako gradijo portfelje, ki so skladni z načeli okoljske in družbene odgovornosti ter odgovornosti pri upravljanju podjetij.

Kakšni so sodobni vlagatelji

Vlagatelji so vse bolj ozaveščeni in pri svojih odločitvah upoštevajo tudi trajnostne vidike, poudarja Petek v podkastu. Ključno vodilo pri njihovih odločitvah je vprašanje, kako naložbe vplivajo na okolje, družbo in upravljanje. Trajnostne strategije danes niso več zgolj vprašanje etike, temveč so ključnega pomena za dolgoročne donose. Ko je v podkastu beseda nanesla na pomen etike, se je Petek razgovoril – kar ni presenetljivo, saj etiko financ predava tudi na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Naložbe, ki spodbujajo trajnostne značilnosti, so v porastu

FOTO: Marko Feist

Andrej Petek poudarja, da je odgovorno investiranje v porastu, saj vlagatelji vse bolj prepoznavajo dolgoročne koristi. Globalno gledano naložbe, ki spodbujajo trajnostne značilnosti, privabljajo vedno več kapitala. »Ni bližnjic do uspeha. Ključno je razumevanje poslovnih modelov, tveganj in dolgoročnih strategij podjetij, v katera vlagamo,« je v podkastu dejal Petek.

Pomen trajnostnih praks za dolgoročno uspešnost

Integracija trajnostnih vidikov v vsakodnevne naložbene odločitve postaja vse pomembnejša, saj vlagatelji prepoznavajo vrednost podjetij, ki upoštevajo trajnostne vidike. Podjetja, ki se prilagajajo trajnostnim standardom, ne le zmanjšujejo tveganja, ampak tudi izkoriščajo nove priložnosti za rast, kot so vlaganja v zelene tehnologije, zmanjševanje ogljičnega odtisa in izboljšanje upravljavskih praks.

Aktivno lastništvo in trajnostne prakse

FOTO: Marko Feist

Aktivno lastništvo je pomemben vidik trajnostnega vlaganja. To pomeni, da vlagatelji ne le pasivno držijo svoje naložbe, ampak tudi aktivno sodelujejo pri upravljanju podjetij, v katera vlagajo. To vključuje glasovanje na skupščinah delničarjev, sodelovanje v razpravah o strategijah podjetij in spodbujanje dobrih praks. »Pri Triglav Skladih glasujemo z naložbami, ki jih imamo v portfelju, in podjetja spodbujamo k trajnostnim praksam,« pravi Petek.

Zaključek: Pot k dolgoročni uspešnosti

Integracija trajnostnih vidikov v naložbene odločitve ni zgolj moralna dolžnost, ampak tudi poslovna priložnost. Pomembno je, da podjetja in vlagatelji vključujejo trajnostne vidike v svoje strategije, saj to omogoča ocenjevanje tveganj in priložnosti, povezanih s trajnostjo, ter zmanjšuje negativne vplive na okolje in družbo.

Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja informacij in Ključne informacije za vlagatelje. Omenjena dokumenta sta v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Dodatne informacije o trajnostnih vidikih poslovanja družbe Triglav Skladi, d. o. o., in njenih storitvah so dosegljive na spletni strani www.triglavskladi.si, pod zavihkom na temo trajnosti.

Naročnik oglasne vsebine so Triglav Skladi