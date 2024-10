Eden največjih farmacevtov pri nas na pomembni misiji

Pozitivno delovno vzdušje v podjetju in dobro počutje zaposlenih je tematika, s katero se kadrovski oddelki v različnih panogah zadnja leta ukvarjajo zelo dejavno, saj se zavedajo, kako pomembno je zadržati zaposlene in privabiti vedno nove talente v svojo sredino. Kot uspešno obliko bogatenja kulture vključenosti so v Novartisu spodbudili delovanje interesnih skupin zaposlenih ali »Employee Resource Groups« (ERG).

To so prostovoljne skupnosti, ki jih oblikujejo in vodijo zaposleni na podlagi skupnih izkušenj ali interesov. S svojimi edinstvenimi vpogledi in perspektivami različne skupine zaposlenih v delovno sredino uvajajo raznolikost, kar bogati celotno podjetje in prispeva k poslovni uspešnosti.

Delovanje interesnih skupin zaposlenih podpira tudi vodstvo, saj se zavedajo, da zaposleni na tak način dejavno soustvarjajo kulturo, ki spodbuja vedoželjnost in krepi dobro počutje na delovnem mestu.

Bogat nabor tematik, ki so zanimive za vse zaposlene Interesne skupine zaposlenim v Novartisu Slovenija ponujajo priložnosti za izpopolnjevanje znanj, širjenje obzorij in odpiranje pomembnih vprašanj o spolnih identitetah, medgeneracijskem sodelovanju, invalidnostih, dobrem počutju in trajnosti v varnem, okolju prijaznem in spodbudnem okolju. Navdihujočimi in motivacijski programi se dotikajo tudi delovanja mednarodne skupnosti sodelavcev v Sloveniji.

Gonilna sila pozitivnih sprememb v organizaciji

Namen interesnih skupin je spodbujati raznoliko in vključujoče delovno okolje, v katerem se vsi zaposleni počutijo cenjeni in podprti. Interesne skupine soustvarjajo delovno okolje, v katerem se lahko povežejo, izmenjujejo izkušnje ter zagovarjajo svoje potrebe in interese. S spodbujanjem ozaveščenosti o raznolikosti in okoljskih tematikah, s spodbujanjem strokovnega razvoja in sodelovanja pomagajo ustvarjati bolj pravično in sodelovalno delovno okolje.

Interesne skupine želijo biti gonilna sila pozitivnih sprememb v organizaciji. Želijo opolnomočiti zaposlene z zagotavljanjem virov, podpore in priložnosti za rast. Prizadevajo si povečati angažiranost in zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo dogodkov, delavnic in priložnosti za mreženje, ki obravnavajo edinstvene potrebe njihovih članov. Poleg tega si prizadevajo za prepoznavanje in odstranjevanje ovir za vključevanje ter se zavzemajo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem lahko vsakdo prispeva po svojih najboljših močeh in doseže svoj polni potencial.

Brez strahu pred diskriminacijo

V Novartisu so organizirali dan interesnih skupin, na katerem so na zanimiv način predstavili njihovo delovanje. FOTO: Dominik Čepon

Novartis se na globalni in nacionalni ravni zavzema za vrednote raznolikosti, vključenosti in pravičnosti, ki jih prepoznava kot temelj za inovativnost in razvoj. Interesna skupina Spolna identiteta in spolna usmerjenost je ob mesecu ponosa v znak spoštovanja pravic pripadnikov skupnosti LGBTQI+ v Novartisu v Ljubljani in Mengšu izobesila mavrični zastavi, s čimer želijo poudariti pomen enakovredne vključenosti v družbo. Sledil je navdihujoč pogovor z Lio Bordon, eno najbolj prepoznavnih transspolnih oseb v Sloveniji, o tem, kako razumevanje vodi k sprejemanju drugačnosti. »Veseli nas, da smo se lahko pogovarjali z Lio Bordon, profesionalno trenerko, psihoterapevtko in predavateljico, ki je z nami delila svojo zgodbo novih spoznanj in življenjskih sprememb ter s tem pomembno prispevala k boljšemu razumevanju drugačnosti,« je povedal Miha Koprivnikar Kranjc, vodja Novartisove interesne skupine zaposlenih LGBTQI+.

Mavrična zastava pred Novartisovo stavbo izkazuje podporo pravicam LGBTQI+ skupnosti. FOTO: Novartis

(Ne)vidni potencial oseb z invalidnostmi

Ali ste vedeli, da ima vsaka sedma oseba na svetu eno od oblik invalidnosti, zaradi česar se srečujejo z različnimi oblikami diskriminacije in se težje vključujejo v družbo in delovno okolje?

Julija, ki je znan kot mesec ponosa oseb z invalidnostmi, se je ozaveščanju o raznolikosti in potencialih, ki jih osebe z invalidnostjo prinašajo v delovno okolje, z zastavo in različnimi aktivnostmi prvič pridružil tudi Novartis. Mesec ponosa oseb z invalidnostmi je namenjen poudarjanju uspehov oseb z invalidnostmi na različnih področjih delovanja. Tako gradimo bolj pravično, enakopravno in vključujočo družbo za vse ljudi, ne glede na njihove telesne ali duševne zmožnosti.

Zastava ob mesecu ponosa oseb z invalidnostmi: pet obarvanih črt na sivi podlagi – vsaka barva predstavlja drugo vrsto invalidnosti. FOTO: Novartis

Na enem od dogodkov ob mesecu ponosa oseb z invalidnostjo je interesna skupina sodelavcev za vključevanje oseb z invalidnostmi pripravila tudi okroglo mizo Zgodbe o (ne)vidnem potencialu. »Da sem prišel sem, kjer sem danes, sem moral veliko delati na sebi. Zato mi je res veliko pomenilo, da se v službi nismo pogovarjali na način 'če bomo', temveč 'kako bomo' izpeljali mojo vrnitev na delovno mesto. Resda sem invalid, a še vedno lahko veliko dam. Še vedno imam vse znanje, ki sem ga imel prej, pa še novega sem pridobil v času od nesreče,« je na dogodku povedal Emil Močnik, sodelavec Novartisa, ki je zaradi nesreče postal paraplegik in se po okrevanju vrnil na delo.

Kolesarska klinika in ugodnosti za skupne vožnje z avtomobilom

Zaposleni so na kolesarski kliniki dobili popolno oskrbo kolesa. FOTO: Novartis

Med letošnjimi bolj zanimivimi projekti v Novartisu je tudi Teden mobilnosti, ki ga je izpeljala interesna skupina Zelena ekipa (angl. Green team) v okviru evropskega tedna mobilnosti. Ekipa je pripravila kolesarsko kliniko, kamor so lahko zaposleni pripeljali svoje kolo na servis, nagradni kviz na okoljsko tematiko, podaljšanje trase mengeškega minibusa, ki vozi od dislociranega parkirišča do Novartisove lokacije v Mengšu, in spodbudili »car-pooling« – posebna parkirišča za sodelavce z vsaj tremi potniki v avtomobilu.

