Cilj evropske diplomacije je doseči, da bodo v pogovorih čim bolj upoštevani temeljni varnostni interesi Evrope in Ukrajine. V organizaciji nemškega kanclerja Friedricha Merza se bodo po videopovezavi pogovarjali voditelji Finske, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Italije, Poljske in Ukrajine, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik evropskega sveta António Costa ter ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik J. D. Vance. Voditelji EU, z izjemo madžarskega premiera Viktorja Orbána, so pred pogovori v skupni izjavi podprli Ukrajino, da se mednarodnih meja ne sme spreminjati s silo. O poti do miru v Ukrajini ne sme biti odločeno brez Ukrajine, so opozorili.