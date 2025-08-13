Gradovi, stene in v soncu okopani mali Monako

V nadaljevanju preberite:

Ko je bil avstrijski pesnik Rainer Maria Rilke v letih 1910 in 1911 gost na Devinskem gradu – med bivanjem tam je napisal prvi dve od znamenitih Devinskih elegij –, je imel čudovit razgled na Trst, grad Miramar in ves Tržaški zaliv. Lep, če ne še lepši pogled pa je mogoč tudi z barke, od koder gradova in devinske pečine ter v soncu okopani »mali Monako«, milijonska apartmajska naložba, ki še zdaleč ni zaživela, zlahka pišejo svoj počitniški trenutek.