Apokaliptični časi kličejo po duhovitosti

Pravijo, da je komedija tragedija, ki ji je pridan čas (pravijo, kajti stavek pripisujejo mnogim, od Steva Allena in Woodyja Allena do Marka Twaina), o tem pa priča tudi letošnji program festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki bo v sodelovanju Slovenske kinoteke in Ljubljane, Unescovega mesta literature obiskovalce spravljal v smeh še vse do nedelje.

Osma edicija festivala se je na zelenici letnega kina Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova sinoči začela s projekcijo komedije iz žlahtnega obdobja povojne hollywoodske produkcije Adamovo rebro (režija George Cukor) iz leta 1949, v kateri se poročena odvetnika Adam (Spencer Tracy) in Amanda Bonner (Katharine Hepburn) v sodni dvorani po spletu naključij znajdeta na nasprotnih straneh.

Kot poudarjajo organizatorji, apokaliptični časi namreč zahtevajo ne manj, temveč več duhovitosti, zato se program pod sloganom Ne ga lomit! »posveča izmuzljivi in nepredvidljivi temi humorja – komedije v najžlahtnejši obliki«. Ali kot je dejal Charlie Chaplin: »Humor je dobrohotna zmožnost prepoznati norost v tem, kar velja za normalno in dostojno; in prepoznati razpoke v tistem, kar velja za resnico.«

Osma edicija festivala na zelenico letnega kina Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova spet prinaša iskriv preplet literature in filma. FOTO: Domen Pal

Poskok sovjetskih pionirjev

Nocoj se bo smeh nadaljeval s projekcijo slovenske klasike Jebiga (režija Miha Hočevar, 2000), pred katero se bo odvil pogovor o pisanju humorja v slovenščini oziroma o tem, kakšne možnosti imata pri nas filmski scenarij in literatura, če se nagibata k humorju, v katerem bosta temo pretresala filmski scenarist in režiser Luka Marčetić ter pisateljica Jedrt Maležič.

Jutrišnji pogovor bo prinesel razmislek o literarnem in filmskem humorju v državah za nekdanjo železno zaveso, predvsem v Sovjetski zvezi in Češkoslovaški, v katerem bosta s filmsko kritičarko Anjo Banko razpravljali kulturologinja Natalija Majsova in raziskovalka slovaške književnosti Špela Sevšek Šramel, sledila pa bo projekcija filma Dobrodošli ali nezaposlenim vstop prepovedan iz leta 1964.

Z njim je mojster Elem Klimov pod kopreno hudomušnega mladinskega agitpropa o strumnem poskoku sovjetskih pionirjev ustvaril »za tiste čase in prostore nenavadno odkrit naskok na pojem avtoritete, ki pa je mladi tovariši v poletnem taboru ne rušijo z reakcionarnim oklepanjem idej individualizma ali anarhizma, marveč z veličastno demonstracijo povsem samonikle solidarnosti«.

Od Karpa Godine do Štoparskega vodnika

Ker se je, kot poudarjajo organizatorji, »v slovenskem prostoru uveljavilo več ustvarjalcev, ki so se na živahen in duhovit način ukvarjali z resničnostjo, pogosto na presečišču literature in novinarstva«, bo petkov pogovor obujal spomine na nekatere legendarne predstavnike literarno-novinarskega žanra, kot sta Marko Zorko in Blaž Ogorevc, ter se spraševal, kakšne pogoje za preživetje ima tovrstna ustvarjalnost danes. O tem bodo razpravljali urednik in prevajalec Zdravko Duša, novinar in dopisnik Ervin Hladnik Milharčič ter oblikovalka Tanja Radež.

Večer bo posvečen tudi projekciji digitalno restavrirane kultne televizijske serije Okvir za nekaj poz (1976) Karpa Godine, ki prinaša duhovite portrete nenavadnih posameznikov z jugoslovanskega podeželja in njihovih strastnih prostočasnih dejavnosti. Na ogled bo vseh šest delov, vredno pa je omeniti še, da sta glasbo in spremni komentar zanje znova prispevala slovita brata Vranešević.

Dan zatem bo program postregel z eno najbolj kultnih znanstvenofantastično-nadrealističnih satir, Štoparskim vodnikom po Galaksiji (režija Garth Jennings, 2005), ob filmu pa se bosta »o življenju, vesolju in sploh vsem« pogovarjala Alojz Kodre, fizik in legendarni prevajalec istoimenskega romana britanskega pisatelja Douglasa Adamsa, ter publicist, pisatelj in eden od ustvarjalcev podkasta O.B.O.D. Aljoša Harlamov.

Letošnja edicija festivala se bo v nedeljo sklenila z ekscentrično komedijo Wesa Andersona Darjeeling Limited (2007), vse dni pa bo na zelenici letnega kina razprostrta tudi priložnostna knjigarna, ki bo ponujala humor za vse okuse in starosti.