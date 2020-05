Borze so, kaže, pozabile na oblikovanje dvojnega dna

Trgi vrednostnih papirjev so vedno korak pred realno ekonomijo. Vsakršno novico se poskuša ekstrapolirati ter kar se da natančno predvideti in izračunati njen vpliv na gospodarstvo ali posamezno podjetje. Zato pravimo, da je borza vedno v stanju pričakovanj, naj bodo še tako iracionalna. In če pogledamo stanje na borzah danes, potem je vse tako, kot je nekoč bilo. Brez mask, razkužila in karantene.Ko se je virus pojavil na Kitajskem, so indeksi zajadrali v medvedji trend. Čeprav je svet epidemijo še vedno dojemal kot nekaj lokalnega, je kitajska karantena prekinila dobaviteljske verige, vrzel pa se je hitro pokazala na globalni ...