Brodnjak pri Logarju išče podporo za širitev na Hrvaško

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak se je na začetku tega meseca srečal z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem. Največja slovenska banka za uresničitev svojih načrtov na Balkanu, predvsem na Hrvaškem, potrebuje angažma države. Brodnjak poudarja, da si želijo vstopiti na hrvaški trg, a je za to potreben politični dogovor med državama: »Prepričani smo, da ga je v spremenjenih okoliščinah mogoče doseči.«

Logar in Brodnjak sta govorila o načrtih največje banke v jugovzhodni Evropi, in sicer tudi v zvezi s strateškimi prioritetami slovenske države, so na zunanjem ministrstvu razkrili v bazi Erar. »Na sestanku je ministrstvo za zunanje zadeve predstavilo geopolitične razmere na Zahodnem Balkanu,« so na ministrstvu še dodali na naša dodatna vprašanja.